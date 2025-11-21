„Jsem rád, že jsem to mohl celé rozhýbat. Neslyšícím toto dlužíme,“ řekl Nacher. Sněmovna podle něj na překládání oficiálně spolupracuje s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka. Tlumočení bude probíhat každé úterý při pravidelných tiskových konferencích poslaneckých klubů.
„Ve sněmovně se takhle bude střídat tři až šest tlumočníků,“ dodal Nacher. Mluvčí Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) Martina Malinová uvedla, že pokud by Sněmovna k tomuto kroku nepřistoupila, šlo by o porušování zákona.
„V České republice existuje právo na přístupnost informací, které je zakotveno v Listině základních práv a svobod a specifikuje jej několik zákonů, především zákon o svobodném přístupu k informacím a novější zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Tato práva zajišťují veřejnosti přístup k informacím od státních institucí a povinnost zpřístupnit digitální obsah i lidem se zdravotním postižením, včetně zajištění informací v českém znakovém jazyce,“ popsala Malinová.
Pro iDNES.cz také řekla, že nové opatření považuje za pomyslný první krok ve zpřístupňování informací neslyšícím. „Bylo by také potřeba, aby i politické strany dávaly k dispozici svůj program pro neslyšící, to se bohužel neděje,“ doplnila.
Služby tlumočníků do znakové řeči už delší dobu využívá Senát. Některé politické strany a hnutí se také v minulosti pokoušely oslovit neslyšící voliče přes překladatele.
Starostové a Piráti si například v roce 2021 během kampaně do tehdejších Sněmovních voleb najali tlumočnici, která jejich slova převáděla do znakové řeči.
„Chceme moderní a férový stát, který podpoří každého člověka,“ vysvětloval neslyšícím za pomocí tlumočnice Ivan Bartoš z Pirátů.
|
1. července 2021