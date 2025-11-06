Hanebné gesto, slouží Kremlu. Stažení ukrajinské vlajky kritizují Pekarová i Piráti

„Ukrajinská vlajka na budově Sněmovny byla symbolem lidskosti a solidarity s národem, který čelí brutalitě a nespravedlivé válce. Její sundání je od Tomia Okamury hanebné gesto – nejen proti Ukrajině, ale také proti hodnotám, na kterých stojí i naše země,“ reagovala pro iDNES.cz Pekarová Adamová.
Její slova podpořil také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Vyvěšení ukrajinské vlajky na budově Poslanecké sněmovny bylo důležitým symbolem, který značil naši jednoznačnou podporu napadené zemi ruským agresorem. Jsem hrdý na to, že ji bývalá předsedkyně Markéta Pekarová Adamová nechala vyvěsit. Tento krok jsem plně podporoval,“ sdělil pro iDNES.cz s tím, že nynější sejmutí považuje za zbabělé a ostudné.
Podle něj tím Okamura dává jasně najevo svůj postoj. „A podepisuje tak své shovívavé výroky vůči ruskému agresorovi. Stydím se za něj. Doufám, že se stydí i někteří z poslanců, kteří jej včera do funkce předsedy zvolili. Nesou za to plnou odpovědnost,“ dodal.
Také předseda lidovců Marek Výborný sundání ukrajinské vlajky označil jako smutné a ostudné. „Tento krok ale nejde jen za ním, jde i za celou nastupující vládní koalicí, která ho do čela Sněmovny zvolila a tím mu dala prostor k podobným krokům. Dlouhodobě mlžili o svém postoji k Ukrajině, ale teď se jasně ukázalo, kam vítr vane. Ukrajinská vlajka byla symbolem, který nám připomínal ruskou agresi a naši povinnost stát na straně napadených, ne agresorů,“ napsal na síti X.
Podle předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové Starostové na protest vyvěsí ukrajinskou vlajku z balkonu jejich klubu. „Vyvěšení vlajky Ukrajiny byl důležitý symbol, že naše země stojí na straně země napadené Ruskem. Není to dobrý signál vůči uprchlíkům z Ukrajiny, je to v prudkém kontrastu s dosud projevovanou solidaritou,“ uvedla pro iDNES.cz.
Ozvali se rovněž Piráti. „To, před čím jsme včera s Piráty jasně varovali, na sebe nechalo čekat sotva jeden den. Tomio Okamura místo hájení demokracie a solidarity slouží Kremlu. Nedovolíme, aby se tohle politické divadlo proruské propagandy stalo realitou,“ uvedla pirátská poslankyně Kateřina Stojanová. „Tak, jak na nenávisti a rozdělování stavěl Tomio Okamura svou volební kampaň, pokračuje i jako předseda Sněmovny,“ dodal bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Místopředseda ODS Martin Kupka označil šéfa SPD za prodavače strachu a nenávisti. „Každý, komu skutečně záleží na prozápadním ukotvení naší země a umí rozlišit, kdo je agresor a kdo je oběť, musí pociťovat jedině stud,“ napsal na síti X.
Nový šéf dolní komory nechal vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ řekl Okamura pro iDNES.cz.
Ukrajinská vlajka dříve visela také například na fasádě Národního muzea v Praze, před časem ji ovšem muzeum sundalo, aby prostor využilo k propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Po konci expozice se ovšem vlajka na budovu už nevrátila a podle mluvčí muzea to ani není v budoucnu v plánu. Plochu chce Národní muzeum využívat k propagaci výstav a akcí. Navrácení požadovaly na konci října desítky lidí, před muzeem protestující rozvinuli ukrajinskou vlajku na kovovou konstrukci před hlavním vchodem instituce.