Poslanecký klub ANO nehlasoval o odvolání předsedy Faltýnka. Ten považuje záležitost za uzavřenou

Praha Poslanecký klub hnutí ANO nehlasoval o odvolání předsedy klubu Jaroslava Faltýnka kvůli říjnové noční schůzce s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) a dalšími v restauraci, která měla být podle mimořádných protikoronavirových opatření uzavřena. Faltýnek za sebe považuje záležitost za uzavřenou. Pokud by ale některý z členů klubu otevřel téma na dalším zasedání, je připraven se podrobit tajnému hlasování, uvedl.

Faltýnek kvůli noční schůzce na Vyšehradě rezignoval na pozici prvního místopředsedy ANO, jeho nástupce vybere sněm hnutí na počátku příštího roku. Avizoval, že požádá klub o vyjádření, zda má jeho důvěru do voleb, které se uskuteční za rok. V úterý Faltýnek řekl, že mu více než dvě třetiny kolegů odpověděly, že má jejich důvěru, a nikdo nevznesl žádost o tajné hlasování. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš dříve řekl, že rozhodnutí nechává na poslancích.

„Já jsem hned po té nešťastné události napsal mail všem svým kolegům a kolegyním v poslaneckém klubu, pokusil jsem se situaci vysvětlit a současně se omluvit a požádat o názor, jak to vidí. Více než dvě třetiny kolegyň a kolegů odpověděly, že mám jejich důvěru,“ uvedl Faltýnek. „Byl jsem dnes připraven, pokud by situace nastala, se podrobit tajnému hlasování. Nikdo z kolegů situaci nevznesl, takže já to považuji za sebe tak, jak jsem dostal odpovědi od kolegů, za uzavřenou záležitost,“ dodal.

Podle stanov by pro odvolání předsedy muselo hlasovat více než 50 procent všech členů poslaneckého klubu, uvedl Faltýnek. Klub zahrnuje 78 zákonodárců. „Já jsem se jich zeptal, jestli chtějí o tom hlasovat, a nikdo o tom hlasovat nechtěl,“ uzavřel.

Záležitost stála Prymulu místo ministra, nahradil jej Jan Blatný (za ANO). Fotografie deníku Blesk Prymulu zachytily, jak vychází v noci z uzavřené restaurace a bez roušky usedá do služebního auta. Setkal se v ní kromě Faltýnka také s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem.