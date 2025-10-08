Poslanecký klub ANO zřejmě povede Taťána Malá, uvedl Babiš

Hnutí ANO bude mít ve středu ustavující schůzi svého poslaneckého klubu. Očekává se tak, kdo se stane jeho předsedou. Minulé čtyři roky jím byla Alena Schillerová, ta ale pravděpodobně zamíří na resort financí, který už jednou měla na starosti. Andrej Babiš při příchodu do Sněmovny řekl, že předsedkyní poslaneckého klubu by se měla stát Taťána Malá. Tiskovou konferenci po jednání klubu budete moci sledovat na iDNES.cz.

Mezi lety 2013 a 2021 byl předsedou poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Faltýnek.

První schůze klubu ANO přichází během jednání s pravděpodobnými koaličními partnery vítěze voleb. SPD i Motoristé sobě už předeslali, o jaké resorty by měli zájem i jaké pravděpodobně získají. Andrej Babiš se nechal slyšet, že hnutí ANO bude mít většinu ministerstev. Čestný prezident Motoristů Filip Turek zase naznačil, že mu může připadnout post v Černínském paláci.

SPD bude na ministry nominovat nestranické experty. Předseda hnutí Tomio Okamura v úterý na tiskové konferenci po první schůzi svého poslaneckého klubu sdělil, že kdyby jeho strana získala ministerstvo vnitra, chtěl by výměnu na pozici policejního prezidenta, kterým je v současnosti Martin Vondrášek. Jedním z důvodů, proč by Okamura viděl v čele prezidia někoho jiného má být údajně Okamurovo politicky motivované stíhání. Vondrášek takové nařčení okamžitě odmítl a Andrej Babiš označil Okamurův výrok za „velmi nešťastný“.

