STAN vybere šéfa poslanců. Do pozice ve vedení Sněmovny je navržen Rakušan

Autor:
  13:22aktualizováno  13:22
Poslanci STAN vybírají předsedu svého klubu, rozhodnout by měli také o svém kandidátovi na místopředsedu Sněmovny. Setkali se v Lipnici nad Sázavou, kde má dolní komora parlamentu své rekreační zařízení. Hnutí ve volbách získalo 11,23 procenta hlasů a ve Sněmovně bude mít nově 22 poslanců, o 11 méně než dosud.

Vít Rakušan (STAN) hovoří s novináři po tiskové konferenci. (9. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Šéfem poslanců STAN byl v minulém volebním období Josef Cogan, který letos mandát neobhájil. Mezi kandidáty na nového šéfa klubu jsou místopředsedkyně hnutí Michaela Šebelová a poslanec Jan Berki.

Místopředsedkyní Sněmovny za STAN dosud byla Věra Kovářová. Pro toto volební období je do této funkce navržen šéf strany Vít Rakušan, řekla v České televizi poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková.

ANO chce zredukovat vedení Sněmovny

ANO, které vyhrálo volby, bude usilovat o redukci počtu členů vedení Sněmovny. Ve vedení dolní komory parlamentu ho má zastupovat Patrik Nacher a do čela Sněmovny chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě instalovat šéfa SPD Tomia Okamuru. Pozici ve vedení Sněmovny chtějí i Motoristé.

Celá koalice SPOLU by měla mít podle úvah po volbách nejsilnějšího hnutí ANO jednoho místopředsedu Sněmovny. Místopředsedu Sněmovny si přitom nárokují i občanští demokraté, které dosud ve vedení Sněmovny zastupoval Jan Skopeček. I lidovci řekli, že by místopředsedu Sněmovny chtěli. Zatím jím byl Jan Bartošek.

A zájem o post ve vedení dolní komory parlamentu projevili i Piráti, za něž byla ve vedení Sněmovny Olga Richterová, která nyní vede poslanecký klub. Jen TOP 09, která má devět poslanců, toto křeslo nenárokuje.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.