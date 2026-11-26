Box si nechtěla sundat, i když ji místopředseda Sněmovny Jan Skopeček z ODS, který řídí schůzi, doporučoval, aby to udělala, že jednání probíhá v historickém sále Sněmovny a že nejde o divadlo s rekvizitami.
„Je to ekonomika, která má potenciál pro pracovní vykořisťování,“ řekla Ferčíková Konečná k práci kurýrů, kteří lidem doručují jídlo.
Jejímu vystoupení z tribuny pro veřejnost přihlížel také předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středual.
Vládní návrh totiž také vzbudil velkou pozornost a vyvolal protesty odborů i opozice kvůli tomu, že chtěl v jeho rámci ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka prosadit zmenu definice závislé práce, tedy zaměstnání, která by napomáhala k legalizaci švarcsystému.
Kritici se obávali legalizace švarcsystému, tedy zaměstnávání na živnostenský list, kdy lidé nemají právo na dovolenou, na nemocenskou a ten, pro koho pracují, se jich může snáze zbavit.
Podle agentury PAQ Research by nová definice závislé práce legalizovala 70 až 90 procent švarcsystému. Týkalo by se to 50 až 80 tisíc lidí.
Odbory uvedly, že pokud by se ze zaměstnání do podnikání přesunulo deset tisíc lidí, stát by přišel o 2,4 miliardy korun. U půl milionu pracovníků by to bylo přes 120 miliard korun.
Premiér Andrej Babiš dal ale Juchelkova návrhu ruce. Návrh zákona o platformové práci podle něj nebyl dobrý.
A ministr nakonec zařadil zpátečku a pokus změnit definici závislé práce. Juchelka spolu s kolegyní z ANO, ministryní financí Alenou Schillerovou, poslankyní SPD Lucií Šafránkovou a ministrem Borisem Šťastným za Motoristy sobě navrhli příslušnou pasáž původního vládního návrhu zcela vypustit.
„Zpřesnění závislé práce nyní prosazovat nebudeme. Chceme dát prostor další odborné debatě a neblokovat ostatní potřebné změny,“ potvrdil to později i na sociální síti X ministr Juchelka.
Přímý přenos jednání Sněmovny