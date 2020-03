Poslechněte si neznámý záznam hlasu prezidenta Masaryka. Badatele překvapilo, že vůbec existuje

Praha Odborníci na staré audiozáznamy z Národního muzea pod vedením Filipa Šíra objevili dosud neznámý záznam hlasu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jedná se o čtrnáctiminutový projev, který Masaryk pronesl při příležitosti svých 80. narozenin 7. března 1937 na Pražském hradě. Text projevu není neznámý - byl přetištěn v novinách a Masaryk byl při něm i vyfocen.

„Je ale velmi neobvyklé, že se zachoval zvukový nosič. Jde totiž o specifický druh fonoválečku, patřící do kategorie takzvaných parlografů, zařízení, na které nahrávala například Česká tisková kancelář nebo Československý rozhlas. Byl to vlastně takový předchůdce diktafonu. ČTK válečky používala až do poloviny 40. let. Nahrávalo se do vrstvy metalického vosku, a když projev stenograficky přepsali, tak se vosk seškrábal a jelo se znovu,“ popisuje zvyklosti novinářů z dob první a druhé republiky Filip Šír.

Vyhledávání a restaurování starých zvukových nosičů se se svým týmem věnuje v rámci projektu Nový fonograf. Jeho cílem je zachovat pro budoucí generace nejstarší české zvukové nahrávky v digitální podobě.



„Nevíme proč, ale právě tento váleček nikdo neseškrábal, a nám se tak uchoval unikátní záznam Masarykova hlasu,“ dodává Šír.

Ve sbírce Českého muzea hudby, kam se fonováleček dostal spolu s ostatními nahrávkami v roce 1966 z Československého rozhlasu, je jen jeden jediný tohoto druhu. „Možná ho někdo z ČTK prostě ukradl, protože věděl, co na něm je,“ spekuluje Filip Šír.

K objevu přitom došlo v podstatě náhodou. „První věc, kterou jsme v rámci projektu Nový fonograf udělali, byla, že jsme fotili válečky: víčko neboli zátku, okruží, krabičku. Zajímalo nás, jestli tam je uveden prodejce, protože to byli ti průkopníci, kteří k nám dovezli technologie nahrávání a reprodukce zvuku. Tak jsme se před dvěma lety dostali i k válečku s nápisem ‚Řeč pana prezidenta 7. 3. 1930‘,“ popisuje Filip Šír jeden z nejzajímavějších objevů, který v pátek, několik dní před výročím 170 let od narození Tomáše Garrigua Masaryka, Národní muzeum zpřístupní veřejnosti.

„Mysleli jsme, že není možné, aby to byla autentická nahrávka Masaryka. To je totiž rarita, jsou celkem jen dvě. Jedna na gramofonové desce z roku 1927, to je projev k mládeži. A pak byl v Československém rozhlase objeven projev z roku 1931 k 28. říjnu. A to je všechno, tedy kromě pár záznamů jeho hlasu na ozvučeném filmu,“ přibližuje Šír význam objevu.

Důvod, proč k digitalizaci a zpřístupnění záznamu přistoupilo Národní muzeum až teď, je jednoduchý: teprve loni získalo unikátní přístroj, který je schopen bezkontaktního přehrávání nejstarších válečků pomocí laserového paprsku. Tím bylo možné vyloučit poškození, k němuž by při přehrávání projevu starší technikou téměř určitě došlo.

Audiozáznam Masarykova projevu se v podstatných detailech liší od přepisu v novinách a později i v Masarykových spisech. Prezident jej pronesl den poté, co národní shromáždění schválilo takzvaný Lex Masaryk, zákon, který obsahuje větu „T. G. Masaryk zasloužil se o stát“.

V projevu poslancům proto hned na začátku děkuje za jeho schválení, které označuje za „projev důvěry“. A právě tohle poděkování není přepsáno v jeho Spisech. Celý projev si mohou čtenáři magazínu Pátek poslechnout na stránce novyfonograf.cz.