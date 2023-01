Kandidáti vyzvali k respektování výsledků. Pětikoalice ovládne vše, míní Babiš

Babiš by ve funkci prezidenta navrhl náčelníkem Generálního štábu armády Petra Pavla. „Paní Černochová stále mluví o válce, takže bych jí zavolal a řekl bych, řekněte Řehkovi, ať už nestraší lidi, nemluví o mobilizaci,“ řekl Babiš v debatě na Radiožurnálu. Návrh však Pavel s díkem odmítl.

„Tato varianta nepřichází v úvahu. Mimo jiné i proto, že generál je už ve výslužbě, takže už nemůže nastoupit do činné služby,“ reagoval na nabídku Pavel. Poté Babiš řekl, že by Pavlovi nabídl třeba post ministra obrany, kdyby o něj stál. Pavel reagoval slovy, že by si raději užíval důchodu a lesa.

Ten by se podle svých slov v roli prezidenta těšil na spolupráci. „Prezident není od toho, aby velel a řídil stát, ale dával lidi dohromady a usnadňoval spolupráci. To mě vždycky bavilo, přestože to není lehká věc. A když je na konci rozumný kompromis, tak to přináší člověku velké uspokojení,“ řekl na úvod.

Babiš by prý v případě prohry vyzval své voliče, aby Pavla jako prezidenta uznali a respektovali. „Pokud Pavel vyhraje, pětikoalice ovládne všechno. Je to kandidát vlády. Takže teď je historická šance, zase se mi smějou, propojit ty 3 miliony voličů s vládními, těch je jen 2,3 milionu. A já, kdybych byl na Hradě, s tím Fialou se to snažil propojovat. Když tam bude Pavel, tak je to vláda a zase jedeme dál rozdělená společnost,“ dodal ale vzápětí.

„Pokud jdu do volby, respektuju, že je to volba lidí a ta může dopadnout oběma způsoby. Jsem připraven, pokud prohraju, vyzvat své voliče, aby výsledek respektovali, protože v demokracii rozhoduje většina, která přijde k volbám. Budeme se muset smířit s tím, že minimálně pět let budeme žít s jinou realitou a neznamená to konec světa,“ odpověděl Pavel.

Babiš by na Tchaj-wan nejel

To Babiš by se těšil na ekonomickou diplomacii. „To mě nejvíc bavilo. Jsem absolvent zahraničního obchodu. Přál jsem si navštívit Vietnam, kde se nám povedlo, že Škoda Auto začala stavět výrobní závod a za tři roky se tam budou vyrábět škodovky. Prezident je bývalý premiér, je to můj přítel. Je mi líto, že jsem se tam nedostal jako premiér,“ komentoval.

Podle Babiše by se ohledně Číny mělo Česko chovat stejně jako všechny členské státy EU a USA. „Musíme upozorňovat na porušování lidských práv, ale kdo měl jedinou pozitivní obchodní bilanci ze států EU v Číně? Německo. My kupujeme desetkrát míň, než tam prodáváme,“ řekl Babiš, který také zmínil, že by například na Tchaj-wan nejel.

„Byl tam pan Vystrčil a skončilo to tak, že Škoda Auto v Číně skončila a nic z té cesty nebylo.“ Babiš ale dodal, že podporuje tchaj-wanské investice.

Princip jedné Číny

Podle Pavla musí Česko sledovat ekonomické zájmy. „Náš národní zájem je nejenom ve vztahu k Číně, ale je velice silný i směrem k Tchaj-wanu. A zároveň bychom měli respektovat princip, na kterém se Čína nakonec i se světem dohodla, a to je princip jedné Číny,“ uvedl.

Během debaty přišla opět řeč na mírový summit. Babiš pronesl, že Pavel řekl, že Česko je malý národ a nedokáže uspořádat jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou. „Já jsem nikdy neřekl, že by Česká republika neměla na uspořádání summitu. Nakonec evropské předsednictví, které jsme jako Česko vedli v uplynulém půlroce, ukázalo, že máme na to uspořádat velká setkání a velice efektivně. O tom to nikdy nebylo,“ reagoval Pavel na Babiše.

Poslední debata před druhým kolem prezidentské volby na Českém rozhlasu. (27. ledna 2023)

Pavel podle svých slov jenom řekl, že v tuto dobu pro mírová jednání s Ruskem nejsou vytvořeny ani ty základní podmínky. „Nikdo s Ruskem v tuto dobu ani nebude jednat, protože Rusko a prezidenta Putina označujeme za válečné zločince,“ doplnil Pavel.

Kromě toho kandidáti reagovali na Green Deal. Podle Babiše po agresi Putina je potřeba ho přehodnotit. „Ohrožuje Evropu, náš průmysl a je potřeba jasně říct ne, a uhlí jede dál. Chtěli jsme ho nahradit plynem, ten teď není,“ zdůraznil Babiš.

„Téma se neustále démonizuje“

Podle Pavla je škoda, že téma se neustále démonizuje. „Mnozí vlastně ani neznají obsah, ale ví, že to je špatně právě proto, že neustále slyší, že to je špatné, že to je strašidlo. Ale když se s nimi začnete bavit o tom, že to v podstatě znamená soubor opatření na ochranu životního prostředí. Tak velká část z nich se s tím ztotožní, protože chápou, že musíme životní prostředí chránit,“ reagoval Pavel.

V poslední televizní debatě, která se odehrála ve čtvrtek na televizi Nova, Pavel v úvodu pronesl krátké prohlášení. Pavlův tým totiž musel ve čtvrtek čelit dezinformaci šířené v řetězových e-mailech a na falešných webových stránkách, že údajně zemřel.

„Já jsem se ráno cestou do Prahy dozvěděl, že už vlastně nežiju,“ řekl Pavel s tím, že kromě dezinformací, které se na internetu objevily, čelily i jeho vlastní webové stránky útoku hackerů. Poté vyzval, aby se následující debata a kampaň nesla ve slušném stylu. S tím Babiš souhlasil.

Oba kandidáti se také v poslední televizní debatě shodli, že by jako prezidenti podpořili uzákonění manželství stejnopohlavních párů, naopak rozdílný názor mají na legalizaci marihuany či uzákonění eutanazie. Pavel by oba návrhy podpořil, Babiš nikoliv. „Věřím na zázrak,“ řekl k možnosti ukončení života ve výjimečných případech pod lékařským dohledem.

Místo legalizace marihuany by Babiš preferoval podporu center pro drogově závislé. „Zkušenosti z mnoha zemí světa ukazují, že je lepší to mít legalizováno a pod kontrolou, než abychom čelili masivnímu zneužívání mladými,“ mínil naopak Pavel s tím, že daleko škodlivější drogou na lidské zdraví je alkohol, který je legální.