Poslední letní den a studená fronta. Mapa meteorologů ukazuje, kde bude pršet

Ranní teploty se pohybovaly většinou od 14 do 9 stupňů, ale na východě území spadly až k 7 °C. „Nejnižší teplotu měla Kvilda-Perla na Šumavě, téměř -1 °C,“ uvedli meteorologové na svém facebookovém účtu.
Středa bude, co se počasí týče, zřejmě poslední letní den. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou 22 až 27 °C, hranice pro letní teplotu je 25 stupňů.
V předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu na sedm dní už není další den, kdy by mohla být překonána. Meteorologické léto skončilo s posledním srpnem, astronomické letos končí ve středu 23. září v 02:05 hodin, kdy začne podzim.
Odpoledne do Česka dorazí studená fronta. „Odpoledne se zatáhne a v Čechách se na studené frontě přidají přeháňky, lokálně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zaprší až později večer a v noci na čtvrtek,“ upřesňují meteorologové.
Spadnout by však mělo jen do deseti milimetrů srážek, jen ojediněle v bouřkách kolem 25 milimetrů.
Vydatnější srážky meteorologové čekají v noci v jihovýchodní polovině území, zpočátku lokálně i bouřky. Spadnout by mělo až 20 milimetrů, v bouřkách ojediněle i 40 mm srážek. V Čechách budou srážky od severozápadu ustávat, na Moravě a ve Slezsku k ránu slábnout. Na severozápadě Čech se k ránu vytvoří ojediněle mlhy.
Noční teploty klesnou k 15 až 11 stupňům, na západě Čech k 9 a na horách k osmi stupňům Celsia.
Ve čtvrtek se mírně ochladí, ale přeháňky přijdou jen výjimečně. Počasí bude oblačné až polojasné, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a zejména na východě místy déšť. Teploty dosáhnou 16 až 21 °C, v tisíci metrech na horách kolem 12 stupňů.
V pátek nás čeká chladnější ráno, ojediněle s mlhami. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle déšť nebo přeháňky. V noci se budou teploty pohybovat mezi 11 až 6 stupni, přes den pak mezi 17 až 22 °C.
Jaké bude počasí o víkendu?
V sobotu bude převažovat polojasno. Večer od severozápadu přibude oblačnosti. Nejnižší noční teploty spadnou k 11 až 7 stupňům, v údolích až k 5 °C. Odpoledne teploměr ukážou příjemných 18 až 23 °C.
Neděle bude oblačná až zatažená, na východě zpočátku malá oblačnost. Ojediněle, postupně místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. V noci teploty 13 až 8 stupňů, přes den pak 17 až 22 °C.
Od pondělí do středy bude většinou oblačno, zpočátku místy, postupně ojediněle přeháňky, zejména na severu a severovýchodě. Postupně bude oblačnosti ubývat.
Nejnižší noční teploty dosáhnou 12 až 7 stupňů, postupně 9 až 4 °C. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi 13 až 18 stupni, ve středu až 20 °C.