Poslední noc s domácím večírkem. Riziko nákazy je v Česku velmi vysoké, proto na Silvestr není výjimka

Praha Málokterý den má tak výsadní postavení v kalendářích hospodských a taxikářů. Silvestrovská noc představuje žně – kluby bývají nacpané lidmi, kteří se snaží končící rok odplavit do zapomnění. Letos Silvestr ani v jednom ze segmentů na lednovou dovolenou provozovatelům nevydělá. Platí noční zákaz vycházení a přes den střídmost spočívající jen v nezbytných pochůzkách či návštěvách.

Jak by měl poslední den roku vypadat z dikce mimořádného opatření? Sejdou se jen rodiny, ideálně ty, jež spolu beztak bydlí, a kdo pod danou střechou nebydlí, do devíti večer se přesune do vlastní ubikace. Matice protiepidemického systému PES pro pátý stupeň rizika, v němž Česká republika je, hovoří o maximálně dvouhlavých shlucích venku i uvnitř, nejde-li o členy domácnosti. To by znamenalo nejvýše jednoho „cizorodého“ hosta.



Samotné nařízení stanovuje podmínku měkčeji, ve formulacích může najít očistu pro svědomí docela i ten, komu je žinantní protivit se pravidlům. Nařízení o zákazu více než dvou lidí na jednom místě hovoří v souvislosti s veřejně přístupnými místy, o soukromých prostorách se nezmiňuje. Navíc po deváté hodině večer sice platí zákaz vycházení, ale jednu z výjimek tvoří „cesta zpět do místa svého bydliště“ a nezpřesňuje se odkud. Domácí půlnoční přípitky s širším okruhem kamarádů se tak dají teoreticky vměstnat do souladu s předpisy.

Policisté budou podle svých vyjádření přísní na ty, kdo by na ulici ve shlucích přímo slavili. Když toho taková skupinka ani po výzvě nenechá (nebo se rozejde, ale zase sejde, jakmile uniformy zmizí za rohem), pak se otevře prostor pro pokutu, zpravidla to bývá v řádu stovek. Neplánují se posílené hlídky ani zastavování každého mírumilovného chodce, který nebude hulákat nebo vykazovat jiné známky zjevné opilosti. Závora na pohyb odpadá v pět ráno.

Část lidí řeší omezení tak, že se ke známým na chlebíčky a štamprli staví o brzkém odpoledni, aby stihli večerku v devět. „Nechceme to porušovat, měli bychom špatný pocit. Takže u kamarádů, kam se chystáme, buď přespíme, nebo si kolem půl deváté zavoláme taxík,“ řekl pro Lidovky.cz šestadvacetiletý Jiří z Prahy.

Doslovné znění nařízení tak bude naplněné, ale jeho logika ne. Koronavirus nezačíná být infekční až mezi devátou večer a pátou ranní, promořit se účastníci domácího večírku mohou se stejným úspěchem i po poledni. Nelze nařizovat ani kontrolovat, kolik lidí je v soukromých bytech a domech, nicméně členové vlády opakovaně vyslovili přání, aby se Češi rozsáhlejšího slavení, míněno počtem účastníků, pro letošek zřekli.

Apely jsou ospravedlněné aktuálními čísly, za čtvrtek počty nově nakažených přesáhly 16 tisíc, což je zatím nejvíc, a pozitivní výsledek měl skoro každý druhý, kdo si na test došel. A to se zatím neprojevily svátky, vánoční infikovaní se vyjeví až v prvním lednovém týdnu.

„Dynamika šíření je velmi vysoká. Modely potvrzují, že minimálně do 10. ledna budeme čelit velmi vysokým číslům a rizikovým scénářům. Před Vánoci jsme predikovali, že by v nemocnicích mohlo být ke konci roku až šest tisíc hospitalizovaných, nemám radost, že model vyšel. V některých krajích už je významně omezena odkladná péče,“ řekl včera ČT Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Návdavkem ke družení jsou letos na indexu také dělbuchy a rachejtle, ty ale pouze v některých městech, která se rozhodla je vyhláškou zakázat. Milovníci pyrotechniky by si měli, neodpalují-li je na svém pozemku, zkontrolovat, co platí v jejich obci.