Jak bude o víkendu: na obloze se budou honit mraky a občas zaprší, v neděli dorazí do Čech ochlazení

Praha Proměnlivé počasí s denními teplotami do 18 °C, slunce na obloze místy prostřídá déšť: takovou prognózu na nadcházející sobotu a neděli přinášejí meteorologické modely. Noci již budou teplejší; studená rána s přízemními mrazíky jsou, alespoň na chvíli, minulostí.

Povětrnost zhruba odpovídající roční době s tím, že podmínky pro aktivity pod širým nebem budou o něco příznivější v sobotu. Ochlazení postupující od severozápadu zasáhne v neděli hlavně Čechy, zatímco na Moravě zůstane i druhý víkendový den ještě relativně teplo.



Noc na sobotu bude – přinejmenším ve srovnání s poměry na začátku tohoto týdne – poměrně teplá, minimální teploty by se v níže položených oblastech měly udržet nad plus pěti stupni Celsia. Přes den bude nejčastěji oblačno, s teplotními maximy do 17 °C. Na jižní a střední Moravě se dá čekat i polojasno a teploty mohou v této oblasti dosáhnout až 20 °C. Na západě Čech se naopak bude odpoledne a večer zatahovat a později přijdou i dešťové srážky.

V neděli již bude počasí rozdělené: postupující studená fronta se projeví v Čechách jednak srážkami v první polovině dne, které mohou být i vydatné (v Krkonoších a v nejvyšších polohách Šumavy a Krušných hor dokonce může opět sněžit!), a také znatelně nižšími teplotami. Ty během dne vystoupají jen asi ke 13 °C. A rozfouká se: vítr severních směrů dosáhne v nárazech rychlosti až 15 m/s.

Na Moravě zůstane v neděli povětrnost příznivější: i tam sice z oblaků vypadnou nějaké ty dešťové kapky, nemělo by jich však být mnoho. Místy se může vyskytnout bouřka. V porovnání s Čechami bude znatelně tepleji, s maximy kolem 18 °C. Vítr signalizující příchod fronty by měl dorazit až k večeru.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Na horách stále leží dost sněhu

Neobvykle chladný duben způsobil, že v horských oblastech Česka zůstává poměrně hodně sněhu. Hřebeny Krkonoš hlásí kolem jednoho metru, nejvyšší polohy Moravskoslezských Beskyd a Jeseníků asi 75 centimetrů. A to i přesto, že za poslední týden na horách ubylo v důsledku teplejšího a slunečného počasí asi 25 centimetrů sněhu.

Ve výše položených oblastech se tak dá stále vyrazit na běžky. Tento víkend však může být poslední příležitostí – i když se v neděli opět mohou na horách objevit sněhové vločky, předběžný výhled počasí na příští týden předpokládá, že sníh bude poměrně rychle odtávat.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.