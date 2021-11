Názor

Napříč lesním spektrem nebylo tajemstvím, že vlk brzy sežere babičku. I hajný to věděl. Vlk ho však kdysi podpořil při hlasování, když měl být jmenován do funkce revírníka. To vyvolalo kritiku za střet zájmů. Ve skutečnosti šlo o dvě nesouvisející záležitosti.