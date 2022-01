Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Meh!

Názor

Nejotravnější filmy bývají ty s dramatickým začátkem, slibnou zápletkou, co pak dokonce k tomu všemu pěkně gradujou ke zdánlivě velkolepému finále, místo kterého přijde... meh. Znáte to. Neuspokojivý klimax, rozpadlé finále, krčíte rameny a bezradně se rozhlížíte. Tak tohle mělo bejt to, kvůli čemu jsme přišli?