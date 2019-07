VIDEO: Poslední Staňkův den na ministerstvu kultury. Jeho nástupce ale stále není jasný

Praha Na ministerstvu kultury se ve středu ráno koná porada vedení úřadu, kterou naplánoval premiér Andrej Babiš (ANO). Chce se více seznámit s problematikou resortu. Poté uspořádá Antonín Staněk (ČSSD), který ve středu končí ve funkci ministra kultury, svou závěrečnou tiskovou konferenci. Staňka po dvou měsících od podání demise odvolal v pondělí prezident Miloš Zeman ke konci července. Kdo ministerstvo po odchodu Staňka povede, zatím stále není jasné.

Staněk podal demisi poté, co čelil kritice zejména kvůli odvolání dvou ředitelů příspěvkových organizací. Zeman ji ale nepřijal. Argumentoval mimo jiné tím, že Staněk poukázal na hospodářská pochybení bývalého šéfa Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

Premiér následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování Staňkova nástupce Michala Šmardy. Zatímco demisi prezident přijmout nemusí, žádosti předsedy vlády o odvolání vyhovět musí. Staňka Zeman odvolal až po dvou měsících. Za délku doby, po kterou odvolání odkládal, byl prezident kritizován. Zeman se brání, že ústava o žádném termínu nehovoří. Podle ústavních právníků by ale měl konat bez zbytečných odkladů.

Situace kolem Staňka byla dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérově navržené změně ve vládě. O nominaci Šmardy chce Zeman rozhodnout až v polovině srpna. ČSSD hrozí tím, že pokud se Šmarda nestane ministrem, její ministři odejdou z vlády.

Ministerstvo kultury řeší, kdo má úřad po Staňkově odchodu dočasně vést. Bude to pravděpodobně některý z jeho náměstků. Premiér nepožádá Zemana o pověření jiného člena vlády řízením ministerstva, protože si to nepřeje předseda ČSSD Jan Hamáček, a Babiš by tím porušil koaliční smlouvu. Podle Hamáčka může za zmatky prezidentovo otálení.

Staněk svoje působení v čele resortu hodnotí pozitivně. V poslední den výkonu své funkce chce ve středu ještě podepsat návrh rozpočtu.