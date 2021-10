Šlachta odmítl, že je ‚béčkem‘ ANO. Já jsem byl vždycky áčko, řekl v poslední televizní debatě

Hned několik stran se v předvolebních průzkumech pohybovalo kolem pětiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. Pro tyto strany bude důležitý každý hlas. Na poslední chvíli se snažily získat přízeň voličů ve čtvrtek v první předvolební debatě na TV Nova od 17 hodin.

Televize se nakonec rozhodla oslovit i strany, které získaly v předvolebních průzkumech více než 4 procenta, aby vzala do úvahy i statistickou chybu, protože dvě strany skončily těsně pod pěti procenty.

Nejsem ničí béčko, pronesl Šlachta

V první debatě proti sobě stojí Tomio Okamura (SPD), Jan Hamáček (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM) a Róbert Šlachta (Přísaha). „Cítím se dobře. Mám za sebou debatu na Blesku, která byla taková bouřlivá. Doufám, že tady bude věcnější atmosféra,“ řekl Jan Hamáček po příchodu.

KSČM si Vojtěcha Filipa v čele strany během koronavirové epidemie nepřálo. „Naše kolektivní orgány rozhodly tak, že stranu vedu až do sjezdu já. Za výsledek ponese zodpovědnost současné vedení strany,“ řekl Vojtěch Filip v debatě.



Šlachta v úvodu debaty odmítl, že má být „béčkem“ hnutí ANO. „Už jsem slyšel, že za Přísahou má stát pět subjektů. Já jsem byl vždycky áčko a šel jsem s tím do toho. Vždycky se vás snaží někdo zaškatulkovat. Vymezujeme se naprosto bez problémů a nejsem ničí béčko,“ řekl Robert Šlachta.

Hamáček: Vystoupení z EU by byla sebevražda

Debata se také stočila k tématu ohledně zdražování energií. Hamáček v souvislosti s tím řekl, že elektřina může zdražit trojnásobně. „Nástroje jsou, protože s tím se něco dělat musí. Predikce jsou, že pokud stát nezasáhne, cena elektřiny může stoupnout na trojnásobek. Jsou to strašlivá čísla,“ řekl současný vicepremiér.



Šéf SPD Okamura mu však odvětil, že jediným řešením je vystoupení z EU.„Je to ten zelený úděl EU, ten plán, na který bohužel kývla vláda. Je tam přímo věta, že sama Evropská komise přiznává, že jedna třetina domácností nebude schopná platit energie, jejichž zvýšení způsobí zelený úděl,“ uvedl Okamura. Hamáček však zdůraznil, že vystoupení z EU by bylo ekonomickou sebevraždou.

Došlo i na důchodovou reformu, kterou slibují téměř všechny strany ve svých volebních programech. „Stát musí lidem garantovat důstojný důchod. Podle našeho názoru za důchody do 15 tisíc korun nelze vyžít. Minimální důchod musí být na úrovni minimální mzdy, ale pouze za splnění zákonných podmínek,“ řekl Okamura. Šlachta však poznamenal, že když každá strana napíše svou reformu, tak se nikdo na ničem neshodne.



Všichni chtěli zpátky na Západ

Od ekonomiky se debata stočila k migraci a Evropské unii. KSČM podle Filipa respektuje výsledek referenda o vstupu do Evropské unie. „Udělali jsme všechno pro to, aby ta spolupráce byla pro Českou republiku co nejvýhodnější. Zejména zemědělskou a dopravní politiku se nepodařilo vyjednat a to nás neustále ponižuje. Nejsme proti žádné spolupráci v Evropě, chceme odbourat tu byrokratickou zátěž,“ poznamenal šéf KSČM.

Okamura vzápětí zdůraznil, že SPD prosazuje návrat před Maastrichtskou a Lisabonskou smlouvu: „Jsme pro spolupráci svobodných zemí, ovšem bez diktátu Bruselu. Stali jsme se ekonomickou kolonií. Nechceme do budoucna brát odpovědnost za krachující země v Evropě. EU se jednoho dne rozpadne.“

Podle Hamáčka však vstup do EU byl naplněním ideálu revoluce 1989. „Všichni chtěli zpátky na Západ, všichni chtěli tam, kam patříme. Dalo nám to obrovské svobody, možnost volně cestovat. České firmy mohou volně vyvážet svoje výrobky na největší světový trh. Jsme součástí velmi silného a mocného bloku. Není náhodou, že český pas patří k nejsilnějším pasům,“ podotkl v debatě současný vicepremiér a současně doplnil: „Kdyby Britové věděli, co se stane po brexitu, dvakrát si to rozmyslí. Dvojí kvalita potravin už možná není. Zákon platí od května a je to pod sankcí. Když někdo doveze jinou zmrzlinu, než je ve Španělsku, dostane pokutu.“



V obou debatách budou lídři stran diskutovat o ekonomice, zahraniční politice a o covidu. Řešit se budou také rostoucí ceny bydlení, inflace nebo to, zda přijdou další lockdowny.



„Bude to největší volební vysílání v historii naší televize. Budeme monitorovat i příjezdy jednotlivých politiků a získávat jejich dojmy před i po debatě,“ popsal detaily Kamil Houska, ředitel sekce zpravodajství a publicistiky na TV Nova.



Od 20:00 diváky čeká další kolo debaty, kterou bude moderovat Rey Koranteng. Utkají se lídři tří nejsilnějších stran a koalic. Tedy lídr hnutí ANO Andrej Babiš, lídr koalice SPOLU Petr Fiala (ODS) a lídr koalice PirSTAN Ivan Bartoš (Piráti).