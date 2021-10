Už nesmějí být žádné lockdowny, to není cesta pro Česko, prohlásil Fiala v poslední televizní debatě před volbami

„Pro mě jsou nejdůležitější lidi a jejich podpora. Kdybych ji neměl, tak bych se neprezentoval jako kandidát na premiéra, který nabízí občanům moji zkušenost, rozhodnost, odvahu, moji pracovitost a můj boj v Evropě za zájmy České republiky. Žijeme v neklidné době,“ prohlásil na začátku debaty Andrej Babiš.



V první části debaty politici diskutovali o koronaviru a boji s ním. Současný premiér Andrej Babiš uvedl, že již žádný lockdown nehrozí. „Musíme přesvědčovat lidi, aby se naočkovali,“ uvedl a dodal, že situace je podle něj stabilní.

Podle šéfa ODS Petra Fialy je koronavirová krize v Česku obrovskou tragédií. „Zemřelo tady 30 tisíc lidí a řada z nich zbytečně. Místo odborného postupu jsme byli svědky chaosu ze strany vlády. To se podle nás nesmí opakovat,“ prohlásil. Cestou podle něj je očkování.

„Vážné případy, které jsou teď v nemocnicích, jasně ukazují, že jsou to především neočkovaní. Už nesmějí být žádné lockdowny, zavřené školy, to není cesta pro Česko,“ dodal.

Podle Ivana Bartoše je nutné znát data, případně zajistit PCR testy zdarma. „Nedělat to chaoticky, podle ega, ale podle dat,“ popsal. Zcela zásadní podle něj je, aby se podařilo naočkovat zbývající seniory. „Pokud lidé nevěří vládě, prosím, věřte vědě, je to nejlepší způsob, jak chránit sebe nebo své blízké, když je přesvědčíte,“ prohlásil.

Hlavními tématy diskuze budou covid, ekonomika, zahraniční politika i klima. Řešit se tak budou zejména možné další lockdowny, zdražování cen nebo také Green Deal.

Každý ze tří lídrů na začátku tematického okruhu dostane jednu minutu na svůj projev. Potom se bude debatovat. Na konec dostane každý z lídrů 30 vteřin vzkázat cokoliv voličům.

Televize rozdělila debaty do dvou částí. V první proti sobě stáli Tomio Okamura (SPD), Jan Hamáček (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM) a Róbert Šlachta (Přísaha).

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají každé čtyři roky. Volí se 200 poslanců. Ty letošní se konají 8. a 9. října. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin. V sobotu od 8 do 14 hodin.