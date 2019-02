Pošlete nám rodinnou fotografii a vyhrajte večeři s lídrem, vyzývá KDU-ČSL

K oslavě Národního týdne manželství uspořádali lidovci soutěž, v níž může výherce povečeřet s budoucím předsedou strany. Po celý týden strana ukazovala na sociální síti rodinné nebo manželské fotografie straníků. Vyzvala k tomu také své followery. Soutěž však vzaly útokem i fotografie homosexuálních párů.

„Byl Národní týden manželství a my jsme chtěli upozornit na důležitost manželství, , protože je to pro KDU-ČSL důležitá hodnota. Neuvedli jsme, že to musí být fotografie pouze manželů nebo heterosexuálních párů. Pokud tam chtějí přidávat fotky, samozřejmě je tam přidat mohou,“ uvedla tisková mluvčí KDU-ČSL Denisa Morgensteinová.



Otázkou podle ní je, zda soutěžící homosexuální páry opravdu chtějí vyhrát večeři s novým lídrem strany a položit mu otázky například o rozšíření práv registrovaného manželství, nebo se jedná o žert. „Možná je tam lidé vkládají, protože chtějí otevřít diskuzi,“ míní mluvčí strany.

„Kdybych byl předsedou strany, tak nemám problém pozvat na večeři jak manželský pár, tak registrovaný,“ uvedl k soutěži kandidát na předsedu strany KDU-ČSL Marian Jurečka.

Nebrání se diskuzi

Algoritmus losování výherce Po sečtení všech fotografií budou časově seřazeny od nejstarších po nejnovější a následně vyděleny dvěma. Výsledné číslo se po zaokrouhlením stane výhercem.

Na základě množství zaslaných fotografií homosexuálních párů je možné, že vylosovaným párem bude právě jeden z nich. „Je předčasné předjímat, jak soutěž dopadne, fotografií je tam hodně a budou ještě přibývat,“ uvedla tisková mluvčí KDU-ČSL.

K tématu manželství se vyjádřil i současný předseda lidovců Pavel Bělobrádek, který uvedl, že i oni mají ve svých řadách homosexuály. Jen mají jiné názory. „Proti homosexuálním párům nic nemáme, jenom si myslíme, že všechno jiné než svazek jednoho muže a jedné ženy není manželství. To, že spolu lidé žijí, to je možné. Žijí spolu heterosexuálové i homosexuálové bez toho, aniž by byli v manželství. Polovina dětí se rodí mimo manželství. Takže to problém není,“ řekl pro server Lidovky.cz.

Lidovci se podle jejich mluvčí otevřeným debatám na toto téma nebrání a zvou tak třeba k pondělní veřejné debatě kandidátu na předsedu, kde mohou lidé položit otázky k problematice např. rozšíření práv registrovaného partnerství.