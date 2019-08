Pospíšil nebude znovu usilovat o post šéfa TOP 09, kandidaturu naopak oznámila Pekarová Adamová

PRAHA Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nebude na podzim obhajovat post v čele strany, řekl serveru Blesk.cz a potvrdil ČTK. Důvodem je, že se chce soustředit na práci europoslance. Stranu by podle něj měl vést politik, který chce být současně lídrem do sněmovních voleb. Pospíšil ale neodmítá kandidaturu na jinou funkci ve vedení strany. Svou kandidaturu na předsedkyni strany v České televizi zároveň ohlásila poslankyně a první místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Podle Pospíšila by TOP 09 mohlo prospět, kdyby ji vedla žena. Vedle Pekarové Adamové zatím ohlásil kandidaturu pouze místopředseda strany a senátor Tomáš Czernin, kterého podporuje čestný předseda strany Karel Schwarzenberg a předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek. Volební sněm TOP 09 se bude konat 23. a 24. listopadu.

Pospíšil řekl ČTK, že svému nástupci předá stabilizovanou stranu, která jak ve volbách do europarlamentu, tak do pražského zastupitelstva dosáhla dvouciferného výsledku a v průzkumech do Poslanecké sněmovny se pohybuje kolem pěti procent. „Co považuji za svůj velký úspěch, je obnovení spolupráce s hnutím STAN,“ řekl. Dodal, že nekandidovat se nerozhodl proto, že by svoje předsednictví nepovažoval za úspěšné.

Dodal, že se chce dále věnovat mandátu europoslance a také svému působení v Praze, kde je předsedou zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), které spolu s Piráty a Prahou Sobě v metropoli vládnou. Na funkci v radě nicméně neaspiruje, řekl.

Kandidaturu na předsedu TOP 09 před prázdninami ohlásil Czernin, který Pospíšila kritizoval za to, že je zároveň europoslancem a šéfem strany. Pospíšil byl do roku 2014 členem ODS, do TOP 09 vstoupil v roce 2017 a od stejného roku je jejím předsedou. Za občanské demokraty byl dvakrát ministrem spravedlnosti, od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu.