Pospíšil: Se svou zkušeností jsem nejvhodnějším kandidátem na primátora, ale jde nám o změnu a program

PRAHA Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil přiznává ambici stanout v čele Prahy. Když šéfovat nebude, možnou koalici nezboří. Jeho uskupení Spojené síly pro Prahu, ve kterém TOP 09 a STAN společně kandidovaly, skončilo ve volbách s 16,3 procenty hlasů na čtvrtém místě, v 65členném zastupitelstvu má 13 mandátů - stejně jako druzí Piráti a třetí Praha sobě.

LN: O křeslo pražského primátora se hlásí hned několik lídrů. Hlasitě o ní mluví například pirátský Zdeněk Hřib, hned po volbách o ní hovořil i lídr uskupení Praha sobě Jan Čižinský. Je pro vás jako lídra koalice TOP 09, STAN a KDU-ČSL tato pozice tak důležitá, že byste z ní neustoupili?

Mně jde o to, aby se v Praze změnil styl vlády. To jsem slíbil voličům a pro to udělám maximum. Jde nám o program. Piráti místo debaty o programu řeší právě funkce. Myslím, že se svou zkušeností jsem nejvhodnějším kandidátem na primátora . Na druhou stranu na mé osobě nestojí celá ta koalice. Klidně budu zastupitel a budu podporovat koalici, která bude prosazovat důležitý reformní program pro Prahu. Má osoba a má osobní ambice nejsou překážkou vzniku koalice. Doufám ale, že Piráti ještě dojdou k závěru, že by primátor měl mít zkušenosti. Ale je to i o jejich uvažování. Bylo by směšné, kdyby na sporu, kdo bude primátor, měla zkrachovat koalice, pokud se dohodne na společném programu. Ale přiznávám, že tu ambici mám, protože jsem člověk, který řídil ministerstvo spravedlnosti. Mám určité politické, ale i politicko-manažerské zkušenosti.

LN: Míníte tedy, že pan Hřib není dostatečně zkušený, aby hlavní město uřídil?

Pana Hřiba víceméně neznám. Nemyslím to nějak osobně vůči němu, ale když člověk vstupuje do politiky, má začínat na méně exponované funkci než se stát rovnou primátorem. Kritizoval jsem to u kandidáta pana (Petra) Stuchlíka (lídr ANO) a řekl bych to i u pana Hřiba. Opakuji, není to nic osobního a nemíním to ani ve zlém. Jenže příběh paní Krnáčové ukazuje, že u člověka, který nemá politické zkušenosti a najednou se stane primátorem, je samozřejmě určité riziko, že bude neúspěšný. Nevíme, co od nich čekat. Minimálně na to chci dopředu upozornit. Protože kdyby se nakonec pan Hřib stal primátorem a nebyl úspěšný, vy novináři nám budete říkat: „Vy s ním vládnete!“ To abyste měl tenhle rozhovor nahraný a věděl, že jsem na to Piráty i veřejnost upozorňoval. Dobře víte, že poneseme odpovědnost i za primátora, který není z našich řad, pokud bude činit rozporuplné nebo sporné kroky. Pamatuji se, jak našim starostům novináři permanentně vytýkali, že oni vládli s paní Krnáčovou. Ale jak říkám, není to o Pospíšilovi, a pokud nebudu primátorem, nebudu bourat koalici.

LN: A co lídr sdružení Praha sobě Jan Čižinský, který už má zkušenosti jako starosta Prahy 7? Je podle vás politikem, který by mohl „povýšit“ a hlavní město řídit?

O tom nebudu spekulovat. Myslím si, že v čele Prahy by měl být člověk, který je zkušený a je konsenzuální. Mně na panu Čižinském trochu mrzí, že okamžitě vyloučil jednání s vítězem voleb, s ODS. Myslím si, že primátor – vedle toho, že povede dobře město – by měl být konsenzuálním člověkem. I s opozicí by se měl umět domluvit na základních a dlouhodobých prioritách. My do koalice s ANO nepůjdeme, na druhou stranu pokud budeme u městské vlády, rád bych, abychom na dlouhodobých projektech, které se neomezují na čtyři roky, měli shodu i s opozicí. Týká se to třeba městského okruhu nebo metra. Protože za čtyři roky koalice nebude. A bylo by smutné, kdyby nové vedení města zbouralo to, co se udělalo, a začalo tvořit něco jiného. To je pro mě velký nešvar české politiky.

LN: Může se vyjednávání o koalici na vámi preferovaném půdorysu se sdružením Praha sobě a Piráty zaseknout kvůli pirátskému požadavku, aby politici nekumulovali funkce?

Pro mě osobně to problém není. Kdybych byl členem městské rady, určitě nebudu souběžně vykonávat funkci europoslance. Na druhou stranu si myslím, že je na odpovědnosti každého uskupení, aby si řeklo, jaké má požadavky na své politiky. Piráti mají na své lidi tento nárok, ale třeba náš koaliční partner STAN tuto podmínku nemá. A byl bych rád, kdybychom akceptovali, že každá strana má trochu jiná pravidla pro své vlastní politiky. Přece jen Piráti mají stejný počet mandátů jako my, nemají jich více, nejsou v zastupitelstvu silnější. A tedy by měli respektovat, že jsme autonomní politický subjekt a nespadáme pod Piráty. Spolupracují tři stejně silná politická uskupení. Musíme to respektovat.

LN: Můžete se „kousnout“ na nějakém programovém rozporu?

Budeme jednat. Nějaké rozpory v programech jsou, ale začínají jednání. Nechtějte po mně, abych kolegům přes vás něco vzkazoval.