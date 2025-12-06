Post předsedy strany PRO jednomyslně obhájil Rajchl, vyzyvatele neměl

Předsedou strany PRO se opět stal její zakladatel Jindřich Rajchl, který se letos stal jejím jediným poslancem v rámci volebního spojenectví s SPD, Trikolorou a Svobodnými. Neměl protikandidáta, byl zvolen hlasy všech 101 hlasujících na republikovém sněmu. Chce z PRO učinit sebevědomou, suverénní a vůdčí sílu v ČR do příštích sněmovních voleb.
Předseda hnutí SPD a Sněmovny Tomio Okamura na sněmu nabídl pokračování volební spolupráce i přes nespokojenost v PRO s tím, že strana měla ve sněmovních volbách jen dva kandidáty. Rajchl to hájil jako realistické řešení, jakákoli jiná varianta by podle něj vedla k neúspěchu. Splynutí s ostatními stranami odmítl. „Strana PRO v žádném případě nezanikne, naopak její značka bude sílit,“ slíbil. „Strčili jsme nohu mezi dveře a teď už je nikdo nezavře,“ dodal.

Okamura by uvítal pokračování volební spolupráce v obecních a senátních volbách na podzim příštího roku. Rajchl souhlasil se společným postupem v senátních volbách kvůli potřebě prosadit ústavní změny, slíbil podporu při obhajobě mandátu senátorkám Daniele Kovářové (nezávislá) a Janě Zwyrtek Hamplové (za Nezávislé) z klubu ANO, které se sněmu zúčastnily.

Bývalý prezident Miloš Zeman řekl, že jsou mu sympatické všechny politické strany vystupující proti končící vládě Petra Fialy (ODS), kterou označil za nekompetentní a amatérskou.

Strana je podle Rajchla finančně stabilizovaná a nedluží ani korunu. Opačné informace označil za nečestné a neférové od lidí, kteří ze strany odešli. Během roku stranu opustila její bývalá místopředsedkyně Ivana Turková nebo někdejší místopředseda sociální demokracie a bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek, kteří se na společné kandidátky nedostali.

Rajchl mluvil o sebedestruktivní politice Západu, který podle něj ovládli progresivní liberálové. Podle Rajchla by „protiváhu proti současné bruselské totalitě“ měla vytvořit visegrádská skupina - ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Odmítl označování strany za prokremelskou i pokračování pomoci Ukrajině v boji proti ruské agresi, podle něj to jen prodlužuje konflikt a množí oběti na životech.

Právník a bývalý sportovní funkcionář Rajchl založil stranu v roce 2022. PRO se podle svých webových stránek definuje jako strana národně konzervativní, slibuje lidem zajistit trvalou ochranu příjmů, bezpečné a kvalitní bydlení za rozumnou cenu nebo většinově bezplatné zdravotnictví. Kvůli svému zaměření a vystupování proti EU je strana označována kritiky za populistickou a prokremelskou vzhledem k odporu proti krokům končící vládní koalice na pomoc Ukrajině napadené Ruskem.

