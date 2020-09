Pošta zveřejní návod, podle kterého si lidé budou moci prověřit doručené roušky

Praha Na webu České pošty budou zveřejněny informace o tom, jakým způsobem mají lidé prověřit, jestli byly roušky od státu při doručování poškozeny. Na páteční tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Roušky a respirátory, které chce vláda rozeslat zdravotně postiženým, už nebudou distribuovány v papírových obálkách, řekl Prymula. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pátek řekla, že po ukončení sporu o formu distribuce roušek pro seniory se vláda vrátí k návrhu na roušky pro invalidy na dalším zasedání.



Pošta distribuovala roušky a respirátor lidem starším 60 let, ústenky byly z balení po 50 kusech rozdělovány a vkládány do obálek po pěti. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pošta porušila zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Lze je distribuovat jen v ochranných obalech a s informací od výrobce. Pošta měla do tří dnů přijmout nápravná opatření.

Česká pošta se hájí tím, že převzala ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dříve řekl, že SÚKL neměl kompetenci k provedení kontroly a zvažuje podání trestního oznámení na ústav kvůli šíření poplašné zprávy. Proti tomu se ohradila ředitelka lékového ústavu Irena Storová.

„Na webu pošty budou zveřejněny detailní informace k tomu, a jsou zkonzultovány se SÚKL, jakým způsobem mají lidé prověřit, jestli došlo k poškození roušek. Jestli došlo třeba k mechanickému poškození, nebo třeba vlhkostí,“ uvedl Prymula. Pokud se tak nestalo, je podle něj možné materiál bez problému využívat.

Z dílčích výsledků kontroly SÚKL na poště podle Storové vyplývá, že výrobky naplňují zákonnou definici zdravotnického prostředku a sami výrobci je tak označují. Nelze je proto distribuovat při porušení originálního obalu nebo bez informací výrobce. Pošta by měla situaci napravit a odvrátit možná zdravotní rizika. Pět roušek, které pošta posílala v obálce, bylo vyňato z větších balení o 50 kusech. Respirátor zase neměl informace v češtině a podle SÚKL nenese správné označení shody s evropskými normami CE.

Roušky a respirátory pro ochranu před koronavirem dostane vedle lidí nad 60 let také 170 000 osob s plným invalidním důchodem a 17 000 zdravotně postižených do 18 let. „Roušky budou profesionálně přebaleny tak, aby už neodcházely v papírových obálkách,“ dodal Prymula.