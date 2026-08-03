„Dnes začíná Festival Prague Pride: přiíležitost slavit odvahu, talent a odhodlaní LGBT+ lidí. Tématem letošního ročníku je Časy se mění. To je sice pravda, ale pokrok v oblasti lidských práv není samozřejmostí. V celé Evropě i jinde ve světě se LGBT+ lidé stále setkávají s nenávistí, diskriminací nebo dokonce násilím jen kvůli tomu, kým jsou. Proto se tento týden postavme za rovná práva,“ řekl ve videu, které umístil na sociální sítě, velvyslanec Velké Británie v Česku Matt Field.
Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začíná v pondělí v 17:30 na pražském Střeleckém ostrově.
Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde v sobotu 8. srpna centrem města a zakončí ho hudební a společenský program na pražské Štvanici u lávky HolKa.
Fielda v lednu 2027 ve funkci velvyslance Velké Británii v Česku po čtyřech letech nahradí Alastair King-Smith, Field odejde na jinou pozici v diplomatické službě.