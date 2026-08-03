Postavme se za rovná práva, podpořil velvyslanec Field česky Prague Pride

  10:54aktualizováno  10:54
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Práva LGBT+ lidí na rovnost podpořil u příležitosti letošního ročníku festivalu Prague Pride velvyslanec Velké Británie Matt Field. „Dejme jasně najevo, že každý by měl mít možnost žít otevřeně, autenticky a beze strachu,“ řekl Field ve zdravici, kterou přednesl celou v češtině, až na závěrečné anglické přání celé akci – Happy Pride.

„Dnes začíná Festival Prague Pride: přiíležitost slavit odvahu, talent a odhodlaní LGBT+ lidí. Tématem letošního ročníku je Časy se mění. To je sice pravda, ale pokrok v oblasti lidských práv není samozřejmostí. V celé Evropě i jinde ve světě se LGBT+ lidé stále setkávají s nenávistí, diskriminací nebo dokonce násilím jen kvůli tomu, kým jsou. Proto se tento týden postavme za rovná práva,“ řekl ve videu, které umístil na sociální sítě, velvyslanec Velké Británie v Česku Matt Field.

Britský velvyslanec Matt Field pořádá na britském velvyslanectví oslavu krále Karla III. (9. června 2026)
Prague Pride 2025
Britský velvyslanec Matt Field. (9. června 2026)
Festival Prague Pride v Praze. V sobotu se účastníci vydali z Václavského náměstí směrem na Letnou, kde je čeká bohatý program a koncerty. (2. srpna 2025)
29 fotografií

Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začíná v pondělí v 17:30 na pražském Střeleckém ostrově.

Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde v sobotu 8. srpna centrem města a zakončí ho hudební a společenský program na pražské Štvanici u lávky HolKa.

Fielda v lednu 2027 ve funkci velvyslance Velké Británii v Česku po čtyřech letech nahradí Alastair King-Smith, Field odejde na jinou pozici v diplomatické službě.

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