Měkké postihy lidí na zahrádkách. Hygiena zkontrolovala stovky lidí, prohřešky řešila jen domluvou

Praha Počasí venkovnímu posedávání příliš nepřeje, ale po mnohaměsíčním půstu jsou stejně zahrádky hospod a restaurací obsypané klienty. Češi si užívají, že mohou být zase v klidu obslouženi, nemusejí žvýkat sousta za chodu či běžet s krabičkou s jídlem domů, podnikatelům se zvolna saturují vyprahlé kasy. Posezení na zahrádkách podmiňuje vládní nařízení doložitelnou covidovou bezinfekčností. A je na hostovi, aby to prokázal.

Za první týden, co zázemí před hospodami fungovala v uvolněném režimu – tedy od 17. května –, zkontrolovala hygiena 751 lidí. „Bylo zjištěno 88 pochybení, jde o 11,7 procenta z celkového počtu, která byla řešená domluvou. Údaje o kontrolách policie a městské policie nemáme k dispozici,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.

Čerstvější údaje zatím také nejsou, chvíli trvá, než se protokoly z inspekcí zpracují, ale čísla osvědčují, že kontrolní úsilí je vlažné. A u policie a strážníků pak ještě vlažnější. Uniformy se zapojují jedině tehdy, když je o to hygiena požádá. Dohlížejí na dodržování protiepidemických opatření, ale především v oblasti řádně zakrytých dýchadel na veřejných místech, což dělají z vlastní aktivity, jinak hlídky vyjíždějí hlavně na podnět, když jim někdo zavolá. Třeba že v hospodě pod bytem, kde bydlí, je uvnitř plno, což zatím dovoleno není.

„Za měsíc květen pražští strážníci řešili doposud celkem 5484 přestupků v souvislosti s porušením všech vládních nařízení. Uložili 119 pokut v celkové výši 23 700 korun, správním orgánům oznámili 148 případů a zbytek vyřešili domluvou,“ řekla serveru Lidovky.cz Jiřina Ernestová z kanceláře ředitele pražské městské policie.

V Brně mají strážnici taky priority jinde, při nahodilých kontrolách zatím na zahrádkách na porušení pravidel nenarazili. „Zaměřujeme se na kontrolu nošení ochrany dýchacích cest na vymezených místech, na restaurační zahrádky se cíleně v souvislosti s testy nesoustřeďujeme. Jsme připraveni poskytnout asistenci, když nás hygiena nebo samospráva požádají, ale zatím se na nás žádná instituce ani městská část s žádostí neobrátila,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Policie ve svých statistikách neodlišuje, jaké přestupky proti mimořádným nařízením její členové v terénu řešili, i z její statistiky za první týden, co se otevřely zahrádky restaurací, hospod a barů, je však zřejmé, že ať to bylo, co chtělo, řešení domluvou dominuje.

Nejvíce případů jednoznačně vykazuje Vysočina: buď je tam o tolik aktivnější policie, nebo o tolik nedisciplinované obyvatelstvo. Například za minulý pátek, kdy se euforie z uvolněných předzahrádek propojila s nástupem víkendu: na Vysočině policie zaznamenala 89 covidových přestupků, tři nahlásila správnímu orgánu, na zbytek stačila domluva. Druhý nejvyšší počet případů byl v Praze, jednapadesát.

Host hodující na zahrádce se musí umět prokázat, přijde-li k němu policista, strážník nebo pracovník hygieny, nejvýše tři dny starým antigenním testem (s negativním výsledkem), maximálně týdenní prověrkou metodou PCR, případně hájenou dobou po prodělání nemoci covid-19, což je půl roku, nebo uplynutím aspoň tří týdnů od absolvování první dávky očkování. U stolu smí sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nejsou členové jedné domácnosti.

Ověření pravosti a akurátnosti v případě testů je skoro nemožné. Na antigenním testu nelze poznat, jestli je starý tři hodiny, týdny nebo měsíce, případně stačí mít čestné prohlášení, že k negativnímu absolvování testu došlo.

„Mám od dcery jeden její starý antigenní test, co jí vyšel negativní. Nosím si ho s sebou, když někam jdu, ke kadeřnici či na pivo,“ popsala serveru Lidovky.cz pod podmínkou anonymity devětapadesátiletá obyvatelka jednoho okresního města na jižní Moravě.

I to je důvod, proč se kontroly zrovna tohoto opatření odehrávají v šafránovém množství. Předně platí, že zodpovědným má být sám host, aby neriskoval, že nakazí ostatní. Pokud by se později ukázalo a prokázalo, že byl nemocný a ohrozil ostatní, je to už v moci trestního práva a paragrafu o šíření nakažlivé choroby. Tam už se postihy domluvou nespláchnou, v rejstříku sankcí je i vězení.