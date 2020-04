Odsunutí sochy Koněva považuje Zeman za hloupé a směšné. Postoj Ruska je ale podle něj kontraproduktivní

PRAHA Trestní stíhání, kterým vyšetřovací výbor Ruské federace reagoval koncem týdne na odstranění sochy maršála Koněva v Praze, je podle prezidenta Miloše Zemana kontraproduktivní. Odsunutí sochy má ale hlava státu za hloupé a směšné, komické s ohledem na dobu, která uplynula od pádu minulého režimu. V pořadu televize Prima v neděli přirovnal chování zastupitelstva Prahy 6, které o přesunutí sochy rozhodlo, k obrazoborectví.

„Přemýšlejme, co obrazoborectví v historii dokázalo, zničilo krásná umělecká díla,“ uvedl Zeman. Připomněl, že Koněv se svámi vojáky osvobodil na konci druhé světové války nejen Prahu, ale i koncentrační tábor Osvětim. „Má své místo v Praze, zatímco ti, kdo sochu odstraňují, v životě nic pořádně nedokázali,“ konstatoval.



V souvislosti s vměšováním Ruska do českých záležitostí připomenul Zeman své nedávné schůzky s velvyslanci Číny a Spojených států, kteří podle něj vyhrožovali Česku také. V prvním případě kvůli vztahům k Tchaj-wanu, v druhém kvůli plánům české vlády zavést digitální daň. „Oběma jsem říkal, že je to vměšování do vnitřních věcí a že je to kontraproduktivní,“ uvedl. Dodal, že totéž platí o pro Ruskou federaci, ačkoli odstranění sochy považuje za hloupost a obrazoborectví. Za zničení přitom považuje i přesunutí sochy.

Radnice Prahy 6 sochu Koněva, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku, dala odstranit minulý pátek a chce ji umístit do muzea. Za nepřípustné má stíhání české samosprávy Ruskem české ministerstvo zahraničí. Příslušné ruské zákony nebudou podle něj v Česku vymahatelné. Ministerstvo rovněž odmítlo zásahy ruských státních orgánů do vnitřních záležitostí České republiky.