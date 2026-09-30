„Nebudu vám tvrdit, že schodek 386 miliard korun je skvělý. Není. Je vysoký, podle mého názoru je příliš vysoký. A Motoristé to říkají celou dobu otevřeně. Určitě proto tedy nezačnu dnes před tady touto sněmovnou tvrdit opak, jenom protože sedím ve vládě,“ řekl poslancům šéf Motoristů.
Vysoké schodky po celé volební období by byly neúspěchem vlády, prohlásil ministr
„Já bych to chtěl říct úplně otevřeně. Jestli budeme za tři roky stát na tomto místě a předkládat České republice rozpočty se schodky blížícími se 400 miliard, tak vám určitě nebudu vysvětlovat, že všechno je v pořádku. Protože nebude. Pokud by takto vysoké schodky pokračovaly celé to volební období, tak bych to považoval za neúspěch té vlády. A pokud u toho celého volebního období budou Motoristé, tak to samozřejmě by byl také neúspěch Motoristů,“ prohlásil Macinka.
„Náš slib, že budeme hlídat Andreje Babiše, posuďte podle celého volebního období,“ řekl ve Sněmovně.
Připomněl, že jeho strana před volbami slibovala – ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše – a že první část tohoto slibu byla naplněna, když voliči odmítli, aby byl Petr Fiala dál ministrem.
Asi všichni víme, jak do dopadne, řekl k hlasování o nedůvěře vládě Macinka
Macinka zároveň zdůraznil, že důvěru vládě jeho strana vyjádří. Opozice tím ztratila i teoretickou šanci, že by mimořádná schůze Sněmovna nebyla jen řečnickým cvičením pár dnů před komunálními a senátními volbami.
Opozice nemá sílu Babišův kabinet svrhnout, disponuje jen hlasy 92 z 200 poslanců. K povalení vlády je třeba nejméně 101 hlasů.
„Asi víme všichni, jak to dopadne. Takže si asi nemusíme hrát na to, že jsme se dnes sešli v nějaké mimořádné chvíli ohrožení republiky, až opozice zatáhla za poslední záchrannou brzdu. To asi ne, že? Opozice nepochybně využila své ústavní právo svolat mimořádnou schůzi a zároveň získala několik hodin televizního vysílání před volbami,“ zhodnotil Macinka to, že už druhý den probíhá mimořádná schůze Sněmovny.
Řekl, že je právem opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě a že to patří k základním mechanismům parlamentní demokracie.
„A já jsem vlastně docela rád, že si to dnes můžeme připomenout, když někdy poslouchám, jak je v České republice údajně ohrožena demokracie, jak zde vládnou údajné antisystémové síly, a jak se naše země snad pomalu propadá někam mimo civilizovaný svět,“ řekl ministr zahraničí.
Dobrá opozice je pro vládu důležitá, řekl Macinka
Dobrá opozice je podle Macinky pro vládu důležitá. „Slabá opozice, a teď se opravdu nechci nikoho dotknout, je pro vládu spíše dárkem. Takže já bych proto uvítal, kdyby vedle neustálého vymezování vůči Babišovi, Okamurovi nebo Macinkovi bylo stále častěji slyšet také to, co vlastně chcete dělat vy. Co chcete dělat, ne co chcete zrušit. Ne koho chcete porazit, před kým chcete Českou republiku zase zachraňovat,“ vybídl Macinka pětici opozičních stran.
Evropa podle ministra zahraničí musí převzít větší díl své odpovědnosti za vlastní obranu, ale Spojené státy americké podle něj zůstávají zásadní součástí evropské bezpečnosti.
„Ano, změnili jsme tón debaty o válce na Ukrajině. Rusko napadlo Ukrajinu a Česká republika má zájem na tom, aby vojenská agrese nebyla nějakým úspěšným nástrojem mezinárodní politiky. Máme samozřejmě zájem na tom, aby Ukrajina zůstala samostatným státem. Ale taky máme zájem na tom, aby ta válka skončila,“ prohlásil ve Sněmovně Macinka.
Ve Sněmovně se ke slovu dostali už i řečníci bez přednostního práva. Do debaty před hlasováním je jich nyní přihlášeno celkem 59. Není tak jisté, že na samotné hlasování dojde ještě ve středu v noci, nebo až ve čtvrtek.
Přímý přenos jednání Sněmovny