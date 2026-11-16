Potravinová sbírka trhla rekord. Lidé darovali 800 tun zboží

Výsledky byly podle Česká federace potravinových bank a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR rekordní ve všech regionech.
Darované potraviny a drogerie nyní putují do skladů potravinových bank a spolupracujících neziskových organizací. Odtud se distribuují přímo v regionech, kde byly vybrány. „Každá darovaná konzerva, balení těstovin nebo dětská výživa pomáhají naplnit konkrétní talíř a někomu vrátit pocit jistoty a důstojnosti. Všem dárcům, dobrovolníkům a partnerům za to patří obrovské poděkování,“ uvedl předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.
Do celonárodní sbírky se v sobotu zapojilo 13 obchodních řetězců. Zhruba 3560 prodejen, kde se darované zboží shromažďovalo, bylo podle organizátorů v podzimní části sbírky dosud nejvíc. Potraviny a drogistické zboží od dárců přebíralo víc než 6100 dobrovolníků. „Sbírka potravin je tak příkladem toho, čeho lze dosáhnout, když spojí síly veřejnost, obchodníci, neziskový sektor a stát,“ podotkl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Jeho resort podle něj potravinové banky podporuje dlouhodobě.
Darované zboží potravinové banky rozdávají vedle opuštěných seniorů, samoživitelek a samoživitelů také rodinám v krizových situacích, lidem bez domova nebo s handicapem. Sbírky se každoročně konají na jaře a na podzim. V letošním jarním kole se v prodejnách vybralo 623 tun potravin a drogerie, loni na podzim 719 tun. Nakonec to před rokem včetně zboží darovaného přes e-shopy bylo 774 tun zboží, letos na jaře 702 tun.
Sbírka potravin se v Česku koná od roku 2013, od roku 2019 je to dvakrát ročně. Počet kamenných prodejen, které se do sbírky zapojují, postupně roste. V prvním roce sbírky jich bylo 750, přes tisícovku se počet dostal na podzim 2021, 2000 obchodů se poprvé zapojilo o dva roky později. Loni na podzim mohli lidé potraviny a drogistické zboží darovat v 2800 prodejnách.
Za celý loňský rok potravinové banky v Česku shromáždily 17 400 tun potravin a základní drogerie. Byl to nejvyšší objem v historii jejich fungování, tedy od roku 2014. Předloni banky obstaraly 16 600 tun. Pomoc loni směřovala ke 430 000 lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.