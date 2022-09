Potřebný krok, ale ve špatnou chvíli, kritizuje opozice navrhované změny státní podpory důchodového spoření. Naopak, je to reakce na současnou situaci, kontruje vláda. Součástí balíku novel několika zákonů z dílny ministerstva financí je i úprava státního příspěvku na penzijní spoření. Vzrůst by mohl až o 40 korun měsíčně ze současných 230 až na 270 korun. Nicméně minimální hranice, od které by šlo příspěvek čerpat, by se podle návrhu měla zvednout z 300 na 500 korun.