Kupka potřebuje aspoň dva roky, postavil se za lídra ODS šéf Senátu Vystrčil

Kupka v lednu vystřídal v čele strany bývalého premiéra Petra Fialu, který jako lídr ODS i koalice SPOLU neobhájil loni na podzim vítězství ve volbách do Sněmovny. Premiérem se stal Andrej Babiš, který vytvořil koalici ANO, SPD a Motoristů sobě.
„Pokud chcete po někom nějaký výsledek, tak mu musíte dát nějaký čas. Pokud Martin Kupka vlastně ještě ani rok není předsedou ODS, tak nyní říkat, že za všechno může, by bylo pokrytectví,“ zdůraznil Vystrčil.
Zastal se Kupky v situaci, kdy podle průzkumů přebírá pozici druhého nejsilnějšího uskupení v zemi místo ODS hnutí STAN Víta Rakušana.
„Martin Kupka a všichni další, co jsou ve vedení ODS, jsou dědici nějakého stavu a nějaké situace. A tou byly prohrané volby. Tak to, prosím vás, berme v úvahu a nechme těm lidem, teď mluvím za sebe, nějaký čas k tomu, aby ukázali, co v nich je a co připravili pro to, abychom byli zase silnější a byli třeba lídry na politické scéně,“ zdůraznil Vystrčil.
„Někoho odsuzovat za necelý rok, to je na mě příliš brzy. Politika prostě není běh na krátkou trať a není to o tom, že za dva měsíce bude s novým lídrem všechno jinak. Pokud to tak je, tak jenom díky tomu, že je člověk populistou nebo exhibicionistou. A ani populistou, ani exhibicionistou Martin Kupka není,“ uzavřel šéf Senátu.
„Martin Kupka má jednoznačně moji podporu,“ řekl také šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. „Já si osobně myslím, že výsledky budou takové, že se o výměně přestane spekulovat,“ odpovídal udiveně na otázky novinářů na sílu pozice Kupky.
Jeho straně jde o to, aby obhájila posty primátorů tří největších českých měst - vedle Prahy i Brna a Ostravy - i nejsilnější klub v Senátu a křeslo šéfa horní komory parlamentu Miloše Vystrčila.
Podle místopředsedy ODS Karla Haase dělá strana vše pro to, aby přesvědčila voliče a zůstala nejsilnější opoziční silou.
„Jako jedna z mála stran opravdu přinášíme nějaké alternativní velké návrhy. Teď z minulého týdne Národní investiční fond, který by měl rozhýbat biliony korun uložené konzervativně v českých bankách. Úplně ekonomický game changer, který by v této zemi znamenal výraznou ekonomickou změnu. Reforma vzdělávání 8+2, kompletně připravená,“ řekl Haas.
„To, že zatím tato velké témata, které jiné strany nenesou, neumíme doručit do uší voličů, to je druhá věc, se kterou se trápíme. To tak je. Jsem optimista, že ten trend otočíme,“ uvedl Haas.