Potvrzeno. Praha o 30 procent zdraží svoz komunálního odpadu

PRAHA Pražský magistrát zvedne o 30 procent cenu za svoz komunálního odpadu. Zastupitelé hlavního města ve čtvrtek schválili novelizaci vyhlášky, která cenu služby stanovuje. Město by mělo zdražením ročně získat 220 milionů korun navíc, což má významně snížit množství peněz, které musí na systém svozu a likvidace odpadu doplácet.

Součástí změny je také zavedení služby svozu bioodpadu, jejíž cena bude proti současnosti o polovinu nižší. Proti zdražení se postavila opozice. V současnosti domácnosti v metropoli platí za svoz běžného odpadu měsíčně od 86 do 5737 korun, podle četnosti a velikosti kontejneru.



Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) uvedl, že cena za svoz se neměnila od roku 2005, kdy vyhláška vstoupila v platnost. Náklady města na svoz komunálního odpadu ročně činí přes 977 milionů korun, na poplatcích vybere 723 milionů. Zbytek dotuje z rozpočtu. Náklady na svoz se navíc podle vedení magistrátu zvyšují. Po zvýšení, které má do rozpočtu města přinést asi 220 milionů korun navíc, by se finanční účast města měla snížit z loňských 26 na tři procenta.



V novele vyhlášky zastupitelé schválili také zavedení svozu bioodpadu. Teď si ho mohou zájemci objednávat u městské firmy Pražské služby (PSAS). PSAS službu nabízejí od 1346 korun ročně při odvozu 120litrového kontejneru jednou za 14 dní do 8611 korun při svozu nádoby o objemu 240 litrů dvakrát týdně. Po převzetí služby městem budou ceny poloviční.

Shromážděný bioodpad může město v budoucnu dále využívat, nabízí se například možnost vybudování bioplynové stanice. Biologický materiál ve směsném odpadu nyní komplikuje jeho spalování v Malešicích. Kontejnery na bioodpad nicméně stále nebudou povinné a město je bude poskytovat pouze domácnostem, které o ně požádají. Nyní si kontejner na bioodpad v metropoli platí asi 13.000 domácností.

Zdražení odpadu na čtvrtečním jednání kritizovaly opoziční ODS a ANO. Předsedkyně klubu občanských demokratů Alexandra Udženija uvedla, že zdražení o 30 procent bude znamenat významný zásah do rozpočtů domácností a že by město nemělo nadále zvyšovat náklady na bydlení. Šéf klubu ANO Patrik Nacher upozornil na to, že město už například umožnilo městským částem zvýšit daň z nemovitosti, čehož řada z nich využila.

Poplatky za odpad se platí podle velikosti a počtu kontejnerů a četnosti vývozu. Podle mluvčího Prahy 10 Jana Hamrníka nelze v případě bytových domů říci konkrétní sumu, protože závisí mimo jiné i na počtu nájemníků v domě, ale pohybuje se v rozmezí 600 až 960 korun za osobu za rok.

Loni lidé v metropoli vyprodukovali 321.183 tun odpadu, o rok dříve to bylo 304.325 tun. Vytříděného odpadu bylo loni 56.949 tun, tedy 18 procent. Nejvíce se třídí papír. Další odpad končí ve sběrných dvorech, kterých jsou v Praze dvě desítky. Svoz odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole provádí na základě smlouvy s magistrátem Pražské služby, zbytek zajišťuje AVE CZ podnikatele Daniela Křetínského a její subdodavatelé.