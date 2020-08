Použít slovo ‚krize‘ je v kampani dost vratké, říká expert o ČSSD. Nasazení červené ale prý není špatný nápad

Praha Až dosud byla oranžová jedním z jejích poznávacích znamení. Teď se ale ČSSD na startu kampaně k říjnovým senátním a krajským volbám představila v novém kabátě. Nasadila cihlově červenou, jež má připomenout razantní vystoupení šéfa sociálních demokratů a ministra vnitra Jana Hamáčka v době jarní koronakrize. Tehdy oblékl svetr stejné barvy.

„Směr není špatný, ale ne vše se úplně povedlo,“ hodnotí pro Lidovky.cz kampaň jedné z vládních stran komunikační konzultant Karel Křivan, jenž v oblasti reklamy a PR působí od roku 1992.



Lidovky.cz: ČSSD v pondělí představila směr předvolební agitace včetně jejího sloganu „V krizi vás ochráníme“ a upravila barvu svého loga. Jak to hodnotíte?

Slogan je směrem k voličům ČSSD zajímavý. Na druhou stranu však také akcentuje slovo krize, což nemusí být vnímáno zrovna jako pozitivní vzkaz. Slogan říká, že krize pořád pokračuje a oni, voliči, jsou součástí toho problému. A protože jde o vládnoucí stranu, vzbuzuje to dojem, že vlastně za tu krizi můžou. Rozumím tomu, co tím chtějí říct, soudím však, že tohle může opozice využít, bude-li šikovná. Užití slova „krize“ v kampani je dost vratké a každý si ho může vyložit jinak.

Lidovky.cz: Kampaň ČSSD je postavená zejména na tom, co se odehrávalo v době epidemie. Má smysl ji vázat na negativní zážitky lidí?

Nikdo neví, jak to budou voliči vnímat. Kromě svých sociálních bublin vlastně nevíme, jak ostatní lidé na koronavirus pohlížejí a do jaké míry se ho bojí, do jaké míry souhlasí či nesouhlasí s opatřeními, třeba s rouškami. Už nyní můžeme pozorovat, jak to názorově rozděluje voliče. Rozhlédneme-li se po sociálních sítích, tak třeba ti, kteří nevolí Babiše, s nošením roušek souhlasí, a naopak ti, kteří s vládou sympatizují, s protiepidemickými opatřeními nesouhlasí. Tohle nelze přesně odhadnout.

Avšak předseda Hamáček v červeném svetru a věci odvozené od toho, to není špatný nápad.

Lidovky.cz: Můžete motiv svetru rozvést?

Dejme tomu, že je spojený s nějakou Hamáčkovou hvězdnou chvílí. Může vzbuzovat emoce. ČSSD přehršel nových symbolů k dispozici nemá a nyní se ten jeden rozhodli oprášit a oživit. Je ale pravda, že Hamáček a jeho svetr se v jarní krizi stal symbolem a lidé to tak vnímali...

Lidovky.cz: Strana nasadila i nové logo, oproti původnímu zmizela růže. K podobným změnám se sociálním demokraté uchylují v posledních letech často. Jak takovou změnu vnímáte?

Je to špatně. Podívejte se mimo politické pole, třeba si vezměte červenou Coca-Colu. Všichni ji známe. Značka zůstává pořád stejná. A pak se zaměřte na jejího největšího konkurenta. Ten neustále logo mění a stejně to nikam nevede.

Lidovky.cz: Takže změna loga podle vás není dobrý nápad?

Jedna věc je měnit styl, jinak bych byl velmi opatrný. Nejspíš měli pocit, že je třeba modernizovat, což přineslo i rozhodnutí výrazně upravit logo. Ale třeba přechod z oranžové na cihlově červenou, to jako zásadní problém a výraznou změnu nevidím. Využili symboliku svetru, která se jim hodila.

Lidovky.cz: Co říkáte načasování startu kampaně? Některé strany už také začaly, kupříkladu koaliční ANO s ním ještě vyčkává.

Dnes už bych řekl, že to nehraje výraznou roli, stejně se rozhoduje až v posledních týdnech kampaně. Já osobně bych počkal, až se všichni vrátí z dovolených. Z otázky načasování bych nedělal drama.