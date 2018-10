Používá Krúpa své klienty jako střelivo na Bakalu? Někteří požádali o pomoc advokáta Sokola

PRAHA Slovenský finanční predátor Pavol Krúpa vyrazí v neděli na Pražský hrad, aby si od prezidenta Miloše Zemana převzal státní vyznamenání. Hlava státu ho ocení za jeho boj proti byznysmenovi Zdeňku Bakalovi. Během jeho vlastnictví padl těžařský kolos OKD. Podle zjištění serveru Lidovky.cz se však tento měsíc ozvalo několik lidí, kteří se naopak cítí být podvedeni Krúpou. Mají za to, že je zneužil ve svém tažení proti Bakalovi. Už podnikli právní kroky.

Jedním z vedlejších příběhů kolem OKD je osud zhruba 40 tisíc bytů v jejím majetku. Bakala veřejně prohlásil, že předkupní právo náleží jejich nájemníkům. Bytový fond se však z majetku OKD vyvedl do Bakalovy firmy RPG Byty. V roce 2015 tato společnost změnila majitele, Bakala už v ní nepůsobí a firma se nyní jmenuje Residomo. Právě zacházení s bytovým fondem považuje řada politiků za jednu z největších křivd kolem OKD.

Této linie se před časem chytila finanční skupina Arca Capital Bohemia, u jejíhož zrodu stál slovenský byznysmen Krúpa. Řadu nájemníků se mu, respektive firmě Arca Services patřící do jeho stáje, podařilo přesvědčit, že Zdeněk Bakala pošlapal jejich práva. Vznikla jim prý pohledávka, kterou pro ně Arca Services na dnešním majiteli bytů, společnosti Residomo, vymůže. Jenže nyní si někteří stěžují, že Krúpa sleduje hlavně své zájmy.

„Ve skutečnosti jde o to, že žádná taková pohledávka neexistuje,“ sdělil serveru Lidovky.cz advokát Tomáš Sokol, jeho kancelář několik nájemníků zastupuje. „Jsou používáni, když to zjednoduším, jako kanónenfutr ve válce, která je vedena o několik pater výš. Je to válka, která je dokonce vedena tak, že má nájemníkům uškodit,“ naráží Sokol na Krúpův boj s Bakalou a jeho dědictvím po pádu OKD.

V souvislosti s neexistencí pohledávky se Sokol opírá o nález rozhodčího soudu při Hospodářské komoře z roku 2011, podle něhož při prodeji bytů OKD navzdory nedodrženému Bakalově slibu k porušení privatizační smlouvy nedošlo. Změnu vlastníka firmy RPG Byty pak v roce 2015 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přitom právě z této transakce Arca Services dovodila, že nájemníkům pohledávky vznikly.

‚Nájemníci mohou od smlouvy odstoupit‘

„Je jasné, že dané pohledávky reálně neexistují. To ostatně odpovídá i skutečnosti, že Arca Services nevymáhá všechny pohledávky, jak slíbila podvedeným nájemníkům, ale používá pouze jednu postoupenou pohledávku jako záminku k šikanózním krokům vůči společnosti Residomo,“ poznamenal Sokol. Podle něj jsou jeho klienti v pozici, že se nevědomky zavázali ke spolupráci s firmou, která útočí na vlastníka jejich bytů.

Nájemníkům v krajním případě hrozí, že jim kvůli tomu majitel neprodlouží kontrakt. „Už to jednou hrozilo nájemníkům, kteří se před časem připojili k žalobě Pavola Krúpy na Residomo. Tehdy jsme to vyřešili s tím, že jim Residomo smlouvy na dobu určitou prodlouží. To se ale už nemusí opakovat,“ vysvětlil před časem jejich pozici Jan Vozárik, místopředseda Sdružení nájemníků ČR, které několik obyvatel z bytů požádalo o pomoc.

Sdružení jim doporučilo obrátit se na Sokolovu kancelář. Ta v letos říjnu poslala Arca Services, dnes Serbina Consulting, předžalobní výzvu, aby jeho klientům garantovala, že dohoda o postoupení pohledávky vzhledem k údajně nečistým Krúpovým úmyslům neplatí. Pokud Serbina Consulting na podnět neuslyší, dotyční nájemníci jsou připraveni jít k soudu. Je třeba dodat, že výrazná většina těch, kteří si s Krúpou plácli, takové kroky nechystá.

Sám byznysmen je přesvědčený, že Serbina Consulting hájí zájmy nájemníků. O žádném odporu proti dohodě podle svých slov nic neví. „Pokud si nájemník myslí, že smlouva je nevýhodná, tak ať to napíše, my nemáme problém smlouvu vypovědět,“ sdělil serveru Lidovky.cz Krúpa. On sám už ve skupině Arca Capital Bohemia nefiguruje, nemá podíl ani v Serbina Consulting. „Morálně ručím za závazky, která má Serbina Consulting,“ dodal však.

Zjevně bezdůvodný insolvenční návrh

Že jde o minimálně kontroverzní pohledávku, jíž Krúpa využil, plyne z dvojího soudního rozhodnutí. Krajský soud v Ostravě loni v dubnu insolvenční návrh vůči společnosti Residomo odmítl, Arca Services dokonce dal za tento pokus pokutu 50 tisíc korun. Vrchní soud v Olomouci sice sankci zrušil, ale výrok v jeho podstatě potvrdil. „Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně považuje insolvenční návrh věřitele za zjevně bezdůvodný,“ stojí v usnesení.

Boj proti „ekonomickým zmr*ům“ Pavol Krúpa se spolu s bývalou šéfkou Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou a někdejší novinářkou Janou Lorencovou řadí mezi vybrané, jimž prezident Miloš Zeman udělí státní vyznamenání za boj proti ekonomickým zm*dům, jak to nazval hradní pán 15. října ve vysílání Českého rozhlasu.

„Je jím Viktor Kožený, je jím Zdeněk Bakala, je jím skupina solárních baronů a je jím také mimo jiné skupina lidí, která se zapletla do lehkých topných olejů,“ uvedl prezident.

Krúpa je známý řadou žalob, dalších právních kroků a různými formami nátlaku právě na Zdeňka Bakalu. Byznysmen to označil za své hobby. „Někdo podporuje kulturu nebo nadace, já dělám tohle. A věřte mi, že Bakala je hodně nervózní,“ uvedl Krúpa nedávno pro Lidovky.cz.

Proč by nájemníci přistoupili k dohodě s tehdejší Arca Services na základě neexistují pohledávky, vysvětluje Sokol jednoduše. Ve spletitém a citlivém příběhu kolem OKD není podle něj těžké se ztratit. „Kolik lidí se v tom vyzná? I někteří politici tvrdí, že nájemníci byli okradeni, protože měli byty dostat přednostně a že jim někdo něco dluží. V této situaci do jisté míry rozumím, že si nájemníci říkají, že nemají co ztratit,“ míní Sokol.

Jeho klienti mohli Arca Services kývnout i proto, že jim měla slíbit půlku z vymožené částky. Podle Sokola je to výhodné hlavně pro firmu, protože jí vzhledem k povaze pohledávky plynou minimální náklady. „Kdyby takovou dohodu uzavřeli s advokátem, mohli bychom se bavit o tom, že to je eticky za čárou. Ale pokud to je finanční skupina, advokátní nebo etické normy neplatí,“ sdělil pak k tomu serveru Lidovky.cz insolvenční advokát Michal Žižlavský.

Původní „matka“ Arca Services, skupina Arca Capital Bohemia, si za postupem při uzavírání dohod s nájemníky stojí. „Z jejich strany byla uzavřena svobodně a po pečlivém zvážení. Dostávali jsme pouze pozitivní reakce a oslovovali nás další zájemci z řad nájemníků,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí skupiny Barbora Hanáková. „Žádný poměr padesát procent z vymožené pohledávky nebyl sjednán,“ dodala s tím, že všechna rizika navíc nesla firma.