Povinná angličtina u přijímaček na střední je fáma z TikToku, autor chtěl vydělat

  14:37aktualizováno  14:37
Poplašení deváťáci mezi sebou šíří zprávu, že letos bude u přijímacích zkoušek na střední školu povinná i angličtina. Fáma vznikla na TikToku, kde ji vypustil uživatel, který nabízí kurzy doučování angličtiny. Angličtina na přijímacích zkouškách nebude, ujistil všechny ministr školství. Zmatek zřejmě vznikl kvůli tomu, že Cermat angličtinu zařadil do nabídky zkoušek nanečisto, aby si test mohli vyzkoušet ti, kteří ho potřebují.

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11. dubna 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

V průběhu ledna se mezi budoucími středoškoláky začala šířit zpráva, že součástí letošních jednotných přijímacích zkoušek na střední školy bude také test z angličtiny.

Vypustil ji ve videu na síti TikTok uživatel Robin Řežábek, který nabízí doučování angličtiny v živém vysílání na placené platformě HeroHero. Tvrzení, že je letos angličtina povinná, zahrnul do nabídky přípravy na testy jak z tohoho jazyka, tak i matematiky a češtiny.

Informaci rychle dementovala šéfka Cermatu Barbora Rosůlková i ministr školství Robert Plaga (ANO). „Není to pravda, [angličtina] není povinná, nevěřte tomu,“ vyvrátil v příspěvku na sociální síti Facebook a vzkázal, že si uživatelé mají informace ověřovat.

Uchazeči o maturitní obory, kterých se jednotná přijímací zkouška týká, budou stejně jako v předchozích letech skládat zkoušky pouze z češtiny a matematiky.

Jak hoax o povinné angličtině vznikl

Angličtina se letos objevila poprvé ve zkouškách nanečisto. Ty pořádá Cermat vždy nejméně dva měsíce před skutečnými přijímačkami. Zadání pro testy z češtiny a matematiky posílá základním školám, které se přihlásí, že by rády pro své deváťáky uspořádaly simulovanou zkoušku. Děti tak mohou v předstihu zažít reálnou podobu přijímaček, které rozhodnou, kam budou směřovat po základní škole.

Přijímačky na střední školy

Letos poprvé Cermat nabízel vedle matematiky a češtiny právě i test z angličtiny. Pilotní projekt má usnadnit přijímačky na vybrané střední školy, které ověření znalostí angličtiny od uchazečů vyžadují. „Rozhodně se nejedná o povinnou složku jednotné přijímací zkoušky. Ta zůstává složená z matematiky a češtiny,“ řekla iDNES.cz Rosůlková.

K omylu vedla nevhodná formulace na webu, kdy organizace angličtinu řadila do bloku s ostatními předměty. Text tak mohl vyvolat zdání, že kvůli zkušebním testům bude angličtina i u ostrých pokusů. Jeho znění však už změnila.

Zato autor fámy původní video, kde tvrdí, že angličtina na 99 procent u přijímaček bude, nestáhnul. Natočil nové, kde upozorňuje už v titulku, že angličtina na přijímačkách nebude, ale to původní si děti přeposílají a sdílejí dál.

