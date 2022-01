Vláda rozhoduje o povinném očkování. Kývla na deset dnů mimořádného volna pro školy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Povinné očkování znamená spoustu sociálních, legislativních a dalších důsledků, které je vždycky potřeba promýšlet dříve, než se nějaké takové rozhodnutí učiní,“ řekl v úterý po jednání se zástupci zaměstnavatelů a odborů premiér Petr Fiala.

Ministr Válek avizoval úpravu vyhlášky již od nástupu nové vlády, vyřadit z ní chce přinejmenším plošné očkování podle věku. Předchozí vláda totiž rozhodla, že od března má být očkování povinné pro lidi nad 60 let.

Vyhláška nyní počítá i s tím, že povinně by se očkovali zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách a studenti připravující se na práci v těchto oborech, policisté a městští strážníci, vojáci z povoláni i v aktivní záloze, hasiči a to i dobrovolní, lidé pracující u zpravodajských služeb.

Tomu, pro nějž má být očkování povinné, ale vyhne se mu, má přitom hrozit pokuta 10 tisíc korun.Epidemie koronaviru v Česku dál sílí, v úterý přibylo nejvíc potvrzených případů covidu za dobu epidemie, testy odhalily 28 469 nově nakažených.

Petr Gazdík @petrgazdik 10 dní mimořádného pandemického ředitelského volna dostalo od vlády zelenou. Ředitelé škol je budou moci využít i na distanční výuku. Obojí generuje rodičům nárok na ošetřovné. Návrh teď zamíří do Parlamentu, kde bude projednán ve zrychleném řízení. oblíbit odpovědět

Vláda bude jednat i o novele prodlužující účinnost pandemického zákona do konce srpna 2023. Pandemický zákon má pomáhat v boji proti covidu mimo režim nouzového stavu. Mimořádnými opatřeními bude nově možné omezit provoz všech typů provozoven, trhů, sportovišť i školských či vzdělávacích zařízení pro děti od tří let. Opatření by nově mohlo vydávat také ministerstvo obrany.

Deset dnů mimořádného pandemického volna pro školy

Ministři podpořili návrh ministra školství Petra Gazdíka na zvýšení počtu dnů ředitelského volna. Gazdík to avizoval již minulý týden při předchozím jednání vlády. Návrh ještě musí schválit obě komory parlamentu.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

„Ředitelé škol je budou moci využít i na distanční výuku. Obojí generuje rodičům nárok na ošetřovné,“ napsal na Twitteru ministr Gazdík.

Vláda řeší i slevy v dopravě a zákon zakazující politikům být vlastníci médií

Ministr dopravy Martin Kupka z ODS vládě přinesl návrh na snížení slev v dopravě. V současnosti mohou slevy ve výši 75 procent z jízdného využívat studenti do 26 let a senioři starší 65 let, případně zdravotně postižení pasažéři s průkazem ZTP. Slevy by mohly klesnout na polovinu.

Vláda jedná i o zpřísnění zákazu vlastnictví médií nebo přijímání dotací a investičních pobídek v zákoně o střetu zájmů. Projednává návrh poslanců Jakuba Michálka, Věry Kovářové, Marka Výborného, Marka Bendy a Jana Jakoba, který by veřejným funkcionářům zakázal vlastnit média a nesměli by je ani převést na osobu blízkou.