Vyhláška o povinném očkování vyšla ve Sbírce zákonů. Nová vláda je proti

Vyhláška zavádí povinnost nechat se proti covidu očkovat pro zdravotníky včetně studentů medicíny, zdravotnických škol a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení. Povinnost by měla platit také pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty a městské strážníky nebo celníky.

Vláda vyhlášku schvalovat nemusí, vydává ji ministerstvo zdravotnictví. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch ji v pátek předložil Legislativní radě vlády, ta vyslovila pouze technické připomínky. „Z hlediska obsahu, že by kolegové řekli, že vyhlášku takto není možné vydat, to nezaznělo,“ uvedl Vojtěch.

Od pondělí se nově otevře registrace k očkování proti covidu-19 pro děti od 5 let. Dávky vakcíny přímo pro menší děti by měly například do Prahy dorazit v úterý 14. prosince. Po jejich distribuci dětským praktikům a očkovacím místům bude zahájena vakcinace, uvedl pražský očkovací koordinátor Martin Ježek.

Využití praktiků je podle něj vhodnější cestou, protože dětští lékaři znají pacienty obvykle od narození a hektické prostředí očkovacích center může být pro děti stresující.

Využijete jako rodič možnosti očkovat své dítě ve věku 5-12 let? celkem hlasů: 1390 Ano 169 Ne 1203 Ještě nevím 18

Vyhláška o povinném očkování proti covidu-19 doplňuje zákon o ochraně veřejného zdraví, který povinné očkování zavádí. Vypočítávají se v ní další nemoci, proti kterým se obyvatelé ČR očkují povinně. Je to 11 nemocí, proti nimž se vakcíny podávají většinou v dětském věku, například spalničky, tetanus nebo dětská obrna.

Nová vláda je proti vyhlášce

„To, jestli nová vláda, nový ministr zdravotnictví rozhodne jinak, bude jeho odpovědnost,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle něj je povinné očkování cesta, kterou půjde většina Evropy, což v poslední době deklarovali například zástupci Rakouska či Německa.

Kandidát na ministra zdravotnictví příští vlády Vlastimil Válek už dříve řekl, že nesouhlasí s povinným očkováním podle věku, u profesí bude záležet na stanovisku profesní organizace. Proti povinnému očkování jen lidí nad 60 let se vyslovila Česká vakcinologická společnost, podporovala by ho spíš pro všechny nad 18 let jako plánuje právě Rakousko a Německo.



Z budoucí vlády je proti i kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „V takové podobě není možné vyhlášku akceptovat,“ řekl v neděli v Otázkách Václava Moravce. Nechce riskovat odchod pracovníků a ohrozit tak stabilitu služeb.

„Jsme přesvědčeni o tom, že je to správná cesta i vzhledem ke statistikám. Vidíme, že zejména lidé v tomto věku končí v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče. Tam musíme zaměřit svou snahu, abychom zabránili dalšímu opětovnému přehlcení nemocnic,“ obhajuje vyhlášku Vojtěch.

Dokončené očkování má 82 procent lidí starších 60 let, neočkovaných je skoro půl milionu lidí tohoto věku. Z profesních skupin jsou nejvíce očkovaní vojáci a lékaři, kde je proočkovanost více než 85 procent. Do září bylo očkováno 78 procent zdravotních sester, u pracovníků sociálních služeb se odhaduje podíl očkovaných na 65 procent. Policistů a hasičů je očkováno zhruba 75 procent, jejich zástupci vyjádřili obavy, že by zákonná povinnost mohla vést k odchodům ze služby.

Pracovníci složek integrovaného záchranného systému se povinně očkují proti žloutence typu A a B, také zdravotníci vybraných oborů, stomatologové nebo zaměstnanci domovů pro seniory a azylových domů se očkují proti žloutence typu B.