Povinná vakcína? Rakušané ji chápou, bude platit i pro české rezidenty, říká diplomat ve Vídni

Lidovky.cz: Rakousko na rozdíl od svých sousedů sáhlo po povinném očkování pro každého obyvatele země. Čím to, že se tamní vláda odhodlala k tak nepopulárnímu kroku?

O tolik nepopulární krok nakonec nepůjde, neboť souhlas s povinným očkováním proti onemocnění covid-19 průběžně roste. Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění, který zadal jeden renomovaný rakouský týdeník, považuje tuto povinnost za správnou nebo spíše správnou 60 procent Rakušanů. Očkováno je 70 procent očkovatelné populace, to znamená obyvatel nad 12 let, pro něž byla již doposud k dispozici schválená vakcína.