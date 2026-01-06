Povinné ručení musí mít ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nejen klasická motorová vozidla, ale také mopedy nebo elektrokoloběžky, u kterých je konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h nebo jejich hmotnost přesahuje 25 kilogramů. Od roku 2024 se povinnost mít povinné ručení vztahuje i na segwaye, sněžné rolby, golfové vozíky a také na některé větší traktůrky.
Povinné ručení se platí té pojišťovně, u které ho máte sjednáno. Termín splatnosti závisí na tom, v jakou dobu jste smlouvu uzavírali. Platit se dá ročně, čtvrtletně nebo měsíčně a smlouva je vždy na rok.
Pár dní prodlení donedávna nehrálo žádnou roli – pokud jste v té době nezpůsobili nehodu nebo vás nepotkala silniční kontrola, stačilo se s pojišťovnou domluvit, peníze poslat po splatnosti a povinné ručení běželo dál, jako by se nic nestalo. Tato praxe ale nyní končí.
Co se mění od 1. ledna 2026
Od ledna 2026 spustila Česká kancelář pojistitelů online systém, který propojil registr vozidel s databázemi pojišťoven. Pojišťovny, policie i úřady tak neplatiče nebo prostě jen zapomnětlivce uvidí ihned. Dají se tak čekat mnohem častější sankce za chybějící povinné ručení, respektive jejich udílení už nebude závislé na štěstí či smůle, zda zrovna vás policie „vyhmátne“.
Samotná výše pokut se nemění, zůstává v rozpětí od 1500 korun (pokuta na místě) až po 50 000 korun, v krajním případě vás může potkat i zákaz řízení.
Co když zaplatím pozdě?
Při pozdním zaplacení se smlouva o povinném ručení neobnoví, ale jako majitel vozidla budete muset uzavřít s pojišťovnou smlouvu novou. Proto kontaktujte pojišťovnu ihned, jakmile si nesplacené ručení uvědomíte. Dokud nebudete mít smlouvu novou, auto nesmíte použít! Pokud vám pojišťovna již pošle upomínku, znamená to obvykle, že musíte uhradit i vyměřené penále.
Navíc se zdražují poplatky České kanceláři pojistitelů do tak zvaného garančního fondu, které musí majitel vozidla hradit za každý den bez povinného ručení. Jejich výše závisí na typu vozidla, zdražení se ale týká všech kategorií. Například za auto s objemem válců motoru do 1 350 cm3 se dosud platilo 35 Kč/den, nově to bude 51 korun. Silnější vozy do 1 850 cm3 vyjdou za den bez povinného ručení na 61 korun místo 47, elektroauta a hybridy až na 109 místo dosavadních 93 korun. Poplatky určuje vyhláška č. 458/2025 Sb.
|Motocykl s objemem do 50 cm3
|6 Kč
|Motocykl s objemem do 350 cm3
|13 Kč
|Motocykl s objemem do 500 cm3
|26 Kč
|Motocykl s objemem nad 500 cm3
|32 Kč
|Osobní auto s objemem do 1000 cm3
|81 Kč
|Osobní auto s objemem do 1350 cm3
|51 Kč
|Osobní auto s objemem do 1850 cm3
|61 Kč
|Osobní auto s objemem do 2500 cm3
|83 Kč
|Osobní auto s objemem nad 2500 cm3
|109 Kč
|Obytné auto
|74 Kč
|Nákladní auto do 3500 kg
|120 Kč
|Nákladní auto do 12 t
|189 Kč
|Nákladní auto nad 12 t
|493 Kč
Neplacení povinného ručení
Podle dat České kanceláře pojistitelů je v Česku přes 100 000 vozidel bez povinného ručení z celkového počtu 9,7 milionů (k 30. červnu 2025). Kromě majitelů, kteří prostě zapomenou a platbu uhradí pozdě, jsou i tací, kteří povinné ručení neplatí dlouhodobě a zkrátka spoléhají na to, že se nic nestane a nikdo to nezjistí. Navíc existují řidiči, kteří auto používají pouze sezónně, v zimě ho mají v garáži a povinné ručení na něj neplatí.
Vyřazení vozidla z evidence
Jedinou výjimkou je vyřazení vozidla z evidence – k té je možné sáhnout i na omezenou dobu, například na zimní období. Vyřazení z registru se provádí na počkání, stojí 200 korun a musíte při něm odevzdat registrační značky. Za takto vyřazené auto se povinné ručení (ani pojištění) neplatí. Stejná žádost, pouze se zaškrtnutým políčkem „ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu“ se podává, když chcete auto opět začít používat.
Abyste za odhlášené vozidlo nemuseli platit povinné ručení, musíte pojišťovně doložit, že bylo odhlášeno. Zašlete jí kopii velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla z registru a žádost o zrušení povinného ručení.
Vozidlo dočasně vyřazené z evidence
S autem vyřazeným z evidence a bez značek pak samozřejmě nesmíte jezdit a ani na něm provádět úpravy. Musíte ho nechat zaparkované na soukromém pozemku a zabezpečit ho tak, aby nezpůsobilo škodu (například sjetím z kopce nebo vytékáním provozních tekutin).
Povinné ručení 2026
Doporučujeme zkontrolovat si, kdy máte uhradit další platbu povinného ručení, a nastavit si o několik dní dopředu připomínku v kalendáři. Nezaplacení nebo pozdní zaplacení by vás v roce 2026 mohlo vyjít pekelně draho.
Zelenou kartu, která prokazuje existenci smlouvy o povinném ručení, už od roku 2024 s sebou vozit nemusíte a policisté ji při silniční kontrole ani nevyžadují. Mnohé pojišťovny proto už papírovou zelenou kartu klientům ani neposílají. Pokud k nim patří i ta vaše a máte o papírový doklad zájem, můžete si o něj buď zažádat u své pojišťovny, nebo si vytisknout doklad, který vám pojišťovna pošle elektronicky.
Smlouvu o povinném ručení můžete také ukončit a ručení si zařídit u jiné pojišťovny. V tom případě jste ale zpravidla vázáni výpovědní dobou. Při přechodu k jinému pojistiteli si ohlídejte návaznost smluv, i několikadenní prodleva může být důvodem k sankcím.