Rozpočtový výbor podpořil už úpravu, podle které by jim zaměstnavatelé přispívali čtyři procenta vyměřovacího základu již od tří odpracovaných směn. Původní návrh vládních poslanců předpokládá, že by měli zaměstnavatelé od tří do deseti směn přispívat třemi procenty a čtyři procenta posílat od jedenácti směn.

Podmínky pro čerpání předdůchodu by se měly lidem s rizikovou prací zmírnit, nebudou na něj muset spořit aspoň deset let.

Podnik bude muset zaměstnance informovat, že mají na příspěvek nárok. Lidé budou firmě muset nahlásit, že spoření chtějí, od dalšího měsíce by měli peníze dostávat. Pokud by zaměstnavatel neplatil, hrozila by mu podle předlohy pokuta až dva miliony korun.

„Bude to výhodné akorát tak pro majitele penzijních fondů. Ze strany vlády je to podraz na tyto zaměstnance,“ řekla při projednávání návrhu ve Sněmovně ve druhém čtení poslankyně SPD Lucie Šafránková a navrhla jeho zamítnutí.

Poslanci mají pokračovat i ve schvalování návrhu rozšiřujícího pravomoci obcí, například o možnost zřídit společnou obecní policii. Rozhodovat i o návrhu, podle něhož by obce získaly širší možnosti posunout dobu nočního klidu. Zastupitelstva by nově mohla stanovit začátek nočního klidu v období od června do konce září na půlnoc o nocích z pátků na sobotu, ze sobot na neděle a před státními svátky.