Českomoravská vrchovina je v extrémním ohrožení, čeká se více než stoletá voda

Ústřední povodňová komise dále doporučila orgánům při přípravě na povodně zohlednit možnosti takto extrémní povodně i v dalších více ohrožených oblastech. „Zejména v oblasti Jeseníků nelze vyloučit podobně extrémní povodňovou odezvu,“ uvedl Hladík. Komise přijala usnesení per rollam, tedy na dálku.

V žádném případě nenastala nyní situace k preventivní evakuaci osob, podotkl Hladík. Výstrahu Ústřední povodňová komise komunikuje s hejtmany. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček ale uvedl, že v obci Biskoupky v Jihomoravském kraji už hasiči evakuovali chatovou oblast, celkem 125 lidí.

Zatím podle Hladíka déšť absorbují půda a lesy. „Situace se změní zřejmě v průběhu dneška nebo dnešní noci,“ řekl ministr.

Pořád se podle něj také odpouští voda z vodních děl, a tím se zvětšuje jejich retenční kapacita. Modely podle něj aktuálně počítají s průtoky i nad hranicí stoleté vody na Českomoravské vrchovině v neděli večer.

Na situaci se pečlivě připravují ve městech a obcích, jichž se zřejmě bude situace nejvíce dotýkat. „Připravujeme pytle s pískem, vytáhli jsme i nafukovací protipovodňovou bariéru,“ uvedla starostka Ledče nad Sázavou Hana Horáková.

Právě Ledeč má s povodněmi z minulosti spoustu ne zrovna příjemných zkušeností. Každá větší voda zaplaví nábřeží i přilehlé centrum města. Naposledy se tak stalo v prosinci.

„Zrovna jsme si říkali, jaké je štěstí, že se následky posledních povodní podařily odstranit jen před pár dny, na počátku září. Teprve teď Povodí Vltavy dokončilo odstranění nánosů bahna a naplavenin z koryta řeky. Všechno to totiž hrozně dlouho trvá,“ podotkla.

Pytle s pískem budou v Ledči připravené zejména pro majitele a uživatele domů, které bývají zaplaveny nejčastěji. V případě potřeby si je mohou buď sami odvézt, nebo požádat o dovezení.

Proti krám jsou chráněni. Ale co voda?

Podobně je to i v sousední Světlé nad Sázavou. „Pytle s pískem už máme připravené. K dispozici budou zejména pro obyvatele domů podél řeky, několik už jsme jich preventivně umístili k fotbalovému hřišti,“ prozradila mluvčí městského úřadu Blanka Sedláková.

Co se bude dít, s napětím očekávají i v Unčíně ležícím na řece Svratce na Žďársku, jen kousek nad Vírskou přehradou. Poslední opravdu velkou vodu tu totiž museli řešit už před sedmadvaceti lety, v roce 1997.

„My tu máme vybudovaný odtok, ale to je spíš opatření, když nám při tání chodily kry,“ konstatoval starosta Pavel Švarc. „U nás je to totiž složité. Máme takový břeh, kde se voda dá těžko zachytit, takže nějaké pytlování nemá cenu. Nemáme vysoké úzké koryto, voda se tu rozlévá do luk. Bude záležet, jak moc voda vystoupá,“ dodává.

Naopak více v klidu jsou ve Štěpánově nad Svratkou. Městys leží na stejné řece jako Unčín, ale až pod Vírskou přehradou. „Pouští nám, co sneseme. Hladina je tak teď vyšší, ale není to ani na první stupeň,“ hlásila v pátek po třinácté hodině starostka Šárka Kunčíková.

„Jsme v klidu. Horší to asi bude v Brně a dál po proudu. Podle mě to tady na Vysočině zvládneme,“ říká.

Starosta Dalečína na Žďársku Pavel Kadlec se pak už dokonce zlobí, že už je zpráv o počasí a varování až příliš. „Straší nás až trochu moc. Mně už vám to přijde, jako bychom se snad chystali na válku. Proto už taky ty zprávy ani moc nesleduju, jenom se dívám na stavy hladin. A doufám, že to přečkáme bez nějakých vážnějších následků,“ říká.

Delečín je sousedem Unčína, rovněž leží na Svratce nad Vírskou přehradou. „Nemáme žádnou krizovku, ještě nemáme ani bdělost. Ale samozřejmě jsme nějaké přípravy na velkou vodu provedli a občany jsme vyrozuměli. A teď už budeme jenom čekat,“ dodal starosta s tím, že v pohotovosti jsou dobrovolní hasiči.

Ti jsou připraveni i v Jimramově. Tam už připravili třeba pytle s pískem. „Lidi informace mají, takže kdo měl auta někde u řeky, tak už si je přesunul jinam. Uvidíme. Teď už ani víc dělat nemůžeme,“ vyjádřil se starosta Josef Homolka.

Výstraha platí pro skoro celou republiku

Meteorologové dnes rozšířili výstrahu na extrémní povodně na téměř celou zemi s výjimkou západu Čech. Na víc než padesátiletou vodu se musí připravit nejen východ, jih a sever země, ale i Praha či většina Středočeského kraje. Nejvíc se mají řeky rozvodnit o víkendu.

Vydatně pršet má minimálně do noci na pondělí, situaci ještě zhorší silný vítr, který hrozí podle aktuální prognózy v celé republice. Povodňové stupně dnes v poledne hlásilo 20 míst v Česku, většina byla na prvním stupni značícím bdělost.