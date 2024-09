Mají sbaleno a čekají, kam vystoupá Lužnice s Nežárkou. Evakuační pohotovost trvá

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Pohotovost ve Veselí nad Lužnicí trvá. Aktuálně je příznivá situace, avšak v odpoledních hodinách se může změnit.

„Stav monitorujeme a v případě evakuace budete včas upozornění. Připravujeme osobní schůzky v jednotlivých lokalitách,“ informovali zástupci města na Táborsku.

Do Veselí se může dostat až stoletá povodeň někdy odpoledne. „Zatím pořád posouvají termín evakuace. Nejdřív měla být v neděli v devět večer, pak to posunuli na dnešek šest ráno a teď to posunuli znovu. Blíží se to pomaleji, než očekávali. Je otázka, co ještě spadne v Novohradských horách,“ říkal v pondělí ráno nedaleko řeky Michal Halama, obyvatel Alešova nábřeží.

V mládí bydlel o čtyři ulice dál, takže v letech 2002 a 2006 také pamatuje, jak je voda vyplavila. „Pak jsme si pro radost s manželkou koupili dům u řeky. (smích) Ale jsme tentokrát dokonce o něco výš. Tady už v roce 2006 nebylo nic, ale o čtyři roky dříve to tu bylo. Támhle na garáži mám ještě od předchozích majitelů značku, kam až sahala voda. To bylo horší,“ ukazoval Halama.

Na jihu Čech v pondělí ráno platil nejvyšší třetí povodňový stupeň na 13 místech. Hladina nadále pozvolna stoupá na Lužnici i jejím přítoku Nežárce. Na dalších tocích voda většinou stagnuje, nebo mírně opadá. Situaci ale zřejmě zhorší dnešní vydatné deště na Šumavě a v Novohradských horách. Na Lužnici se povodňová vlna dostala k největšímu českému rybníku Rožmberk.

Na Alešovo nábřeží ve Veselí jsou místní připraveni, jak jen je to možné. Někteří vynesli věci do pater, chválí vedení města, že jsou dobře informovaní, hasiči jezdí pravidelně, jednou za čas je sezvou na jedno místo, kde jim předají pokyny a informace.

Na ubytování evakuovaných obyvatel je připravená tamní ZŠ Blatské sídliště, vyklidili třídy, navezli tam 150 lehátek. „Od včerejška jsme připravovali asi deset našich tříd pro evakuované obyvatele, pokud by bylo třeba. V přípravách jsme se střídali s panem školníkem, ale zapojili se i kolegové a kolegyně z pedagogického sboru,“ uvedl ředitel ZŠ Blatské sídliště Lubomír Pospíchal.

Rodičům rozeslal informaci o tom, že je ředitelské volno. „Ale vyšli jsme vstříc rodičům nejmenších dětí, tedy prvňáků a druháků, kteří nemohou zůstat doma. Ti jsou ve školní družině a budou mít normální výuku, byť v jiných prostorách,“ doplnil ředitel.