Úkol v Lozicích: hlídat mosty. Novohradka hrozí zaplavit náves

Jejich silný reflektor klouže po zpěněné hladině Novohradky. Teď právě nad jezem pátrají ve vodě po větvích, trámech, které by se mohly vzpříčit, přehradit řeku a během pár minut zatopit vesnici.

Mosty musí být průchodné. To je hlavní úkol chlapů ve vesnici. Po ruce mají velké bidlo, kterým posílají kusy větví dál po proudu. „Ve čtyři hodiny odpoledne jsme se v hospodě dohodli, že musíme řeku hlídat. Tři či čtyři z nás drží hlídku dvě hodiny a obcházíme. Jeden most dole, druhý tady, splav. Pak se vystřídáme. Máme telefon na krizový štáb, všichni jsou připraveni přijít na pomoc,“ říká dobrovolný hasič Martin Vesecký.

Zatím se jim daří udržet mosty i jez v pořádku. Jenže Novohradka celý pátek prudce stoupá rychlostí přibližně 12 centimetrů za hodinu. Druhý stupeň aktivity dosáhla pátek ve dvacet hodin. Třetí dvacet minut před třiadvacátou hodinou.

Po mosty zbývá přibližně metr. Prognóza je špatná. Pokud to takto půjde dál… „Tak jsem v p*deli. Náves bude plná vody. Tohle bude vše pod vodou,“ říká jeden z hasičů.

„Bydlím tady čtyři roky. Velkou povodeň jsem nezažil. Co můžu dělat? Odvézt pryč auto, nábytek nahoru a děj se vůle boží,“ dodává další. Novohradka stejně jako sousední Loučná se rychle plní a nemá v podstatě žádnou ochranu.

„Srážkové úhrny naznačují, že by jí mohla přejít více než stoletá voda,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Lozice stejně jako sousední Luže zažily velkou povodeň v roce 1997 a 2006. Povodí Labe lidem slíbilo ochranu. Jenže protipovodňový poldr v Kutříně na Chrudimsku stále chybí.

Podle původních plánů měla být stavba letos hotová. Povodí Labe ji totiž zahájilo už před třemi lety. Kvůli komplikacím, které projekt nepředvídal, vybraný dodavatel ze stavby odešel a státní podnik začal hledat nového.

Stavět se opět začalo až letos v červnu. „Vědí to osmnáct let. Nic se nezměnilo. Kutřín bude za tři roky. Je to hanba,“ říká Vesecký. On sám měl při poslední povodni v domě u řeky dvacet čísel vody. A řekl si, že to tak nenechá.

Ukazuje asi čtyřiceti metrů dlouhou protipovodňovou betonovou zeď, kterou sám vybudoval. Je tak obrostlá, že vypadá jako živý plot. Vedle jsou už připravené desítky pytlů s pískem, kterými přehradí silnici. Doufá, že to jeho dům ochrání.

„Možná ta zeď nemusela být tak vysoká. Povodí Labe ale už zahrnulo moji zeď do protipovodňové ochrany. Ještě jsem ji nemohl otestovat. Věřím, že bude fungovat,“ říká.

Druhý hasič, který s ním obchází mosty, má dům o kus dál. Na návsi. Ale jeho žádná zeď neochrání. Nemá cenu o tom dál mluvit. Pilíře železného mostu jsou v pořádku. Jde se ke kamennému mostu A potom zase k jezu.