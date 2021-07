Povodeň v Liberci způsobila škodu minimálně za 70 milionů korun, město žádá stát o finanční pomoc

Liberec Prudké lijáky a následná blesková povodeň v Liberci způsobily o víkendu škodu jen na majetku města minimálně za 70 milionů korun. Radnice žádá o finanční pomoc stát. ČTK o tom v pondělí informovala mluvčí radnice Jana Kodymová. Výčet škod podle ní není definitivní. „Sčítá se to dál,“ dodala.

V Liberci v sobotu od poledne do půlnoci napršelo přes 45 litrů vody na metr čtvereční a vyhlášen byl druhý povodňový stupeň. Zmírnit dopady na město pomohla přehrada Harcov, když z ní odtékalo méně vody, než do ní přitékalo. Hladina se kvůli tomu zvedla o více než metr a půl a voda zcela zaplavila i promenádní cestu kolem přehrady.



O pomoc při odstraňování škod chce radnice jednat s ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (oba za ANO). „Definitivní výši škod budeme znát v následujících hodinách a dnech, nicméně už teď víme, že odstranit všechny následky povodně nás přijde řádově na desítky milionů, což bude znamenat mimořádnou zátěž pro rozpočet. Proto jsem dnes písemně požádal ministry Havlíčka a Dostálovou, aby stát pomohl a přispěl na opravu infrastruktury,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Nejnutnější opravy se ale dělají ve stotisícovém městě už nyní. „Prioritou je pro nás co nejrychleji odstranit následky hlavně tam, kde došlo k zásadnímu poškození částí dešťové kanalizace, ale i komunikací,“ uvedl ředitel libereckých technických služeb (TSML) Peter Kračun.

Asi nejvážnější byla situace ve Fibichově ulici u zoo, kterou zaplavila voda, a poté v Rychtářské ulici v Ruprechticích v důsledku poškození části potrubí, skruží a propadu zeminy. V místě vznikl několik metrů hluboký kráter. „Při prohlídce lokality technici zjistili, že velká voda cestou sebrala obrovské množství větví, klád, kamení a trávy, proto došlo k ucpání kanalizace na několika místech najednou. Na vině, jak ukázal rychlý průzkum v místě události, jsou ale i někteří majitelé okolních nemovitostí, kteří v minulosti načerno připojili své septiky právě do hlavní dešťové kanalizace, aby se vyhnuli platbám za jejich vyvážení,“ dodala Kodymová.

Mezi nejvíce poškozená místa v Liberci patří podle ní také ulice Na Skřivanech, V Horách, U Trianglu a U Jánského kamene. Kvůli přívalovým dešťům se muselo i vypustit a vyčistit Lesní koupaliště. Díky desítkám dobrovolníků se bazénovou vanu podařilo zbavit nánosů bahna už v neděli.

V Libereckém kraji byl Liberec v sobotu záplavami zasažen zřejmě nejvíce, v noci na neděli to pak bylo hlavně Českolipsko. Z částí České Lípy - Dobranova a Písečné museli hasiči evakuovat část obyvatel, zasažené byly Kunratice u Cvikova, Lindava, Svitava, Cvikov nebo Velenice a další obce v oblasti. Liberecký kraj by měl mít první odhad škod za všechna postižená území do středy.