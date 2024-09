Sto rodin z kraje zůstalo po povodni bez střechy nad hlavou. Hledají nouzové bydlení

„Řešením mohou být například mobilní či kontejnerové domy,“ řekl na dnešním brífinku hejtman Josef Bělica (ANO).

Informace pro hejtmanství v obcích, které záplavy zasáhly, zjišťují hasiči. „Hasiči monitorují situaci v obcích, kde lidé přišli o bydlení, tam se snaží hledat lokality, kde by šla nouzová ubytování postavit. Snažíme se lidem nabídnout i plnohodnotné ubytování, nicméně to by bylo v jiných obcích, než tam, kde přišli o dům,“ uvedl hejtman.

„Dlouhodobé nouzové ubytování bude v kraji potřebovat 280 osob, celkem jde o 102 rodin. Jde o ty, co nestihnou vyřešit problémy s bydlením do zimy,“ uvedl hejtman.

Například v Opavě jde o šedesát lidí, v Krnově na Bruntálsku je to třicet. „Tato čísla se ale ještě mohou měnit,“ dodal Bělica. Řekl, že aktuálně v evakuačních centrech zůstává sedm desítek lidí.

Mobilní domy a kontejnery

Informace zjišťuje speciální tým hasičů. V každé obci je jeden, který situaci monitoruje. Zároveň se kraj s představiteli obcí snaží najít vhodná místa, kde by se mohlo nouzové a dočasné bydlení pro tyto rodiny zřídit.

„Jde například o mobilní domy či kontejnerová řešení. Variant máme připraveno několik,“ uvedl Bělica. Možná je i nabídka volných bytů v jiných oblastech kraje. „Budeme to komunikovat, jak s těmi starosty, tak samozřejmě s těmi lidmi,“ řekl.

Kraj na obnovu území zasaženého povodní uvolní 350 milionů korun. Schválit to ještě musí zastupitelstvo. Ustavující se po krajských volbách sejde pravděpodobně v říjnu.

Krnov žádá stát o pomoc, Hradil se sejde s ministrem financí Povodně v Krnově podle starosty Tomáše Hradila (Krnovští patrioti) způsobily na městském i soukromém majetku škodu za několik miliard korun. Dopisem požádal stát, aby co nejrychleji finančně pomohl. Pojišťovny podle Hradila zaplatí jen zlomek škod. „Někteří živnostníci, kterým voda vzala podnikání i domov, už pravděpodobně neotevřou,“ řekl starosta s tím, že v pondělí by se měl v Krnově setkat s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Dopis adresoval premiérovi a ministrům práce a sociálních věcí, vnitra a financí. „Žádáme o rychlou a efektivní pomoc pro povodní postižené město. Povodeň zaplavila téměř celý Krnov se 23 000 obyvateli, její rozsah byl ještě dramatičtější než v roce 1997. Škody jsou obrovské,“ uvedl Hradil. Ve vlastním rozpočtu by radnice na obnovy letos mohla mít maximálně 30 milionů korun. Přebytky město podle starosty nemá, protože v minulých letech masivně investovalo. Hradil dodal, že podle odhadu představitelů radnice náklady na obnovu města v prvním měsíci mohou přesáhnout sto milionů korun. Peníze budou potřeba na úklid města, odvoz odpadu na skládky, opravy silnic a chodníků. „Obnova města každý den stojí dva miliony korun,“ řekl. Celkový rozsah škod na městském majetku odhaduje na miliardu korun, škody ve městě mezi lidmi a firmami na několik miliard. „Pojistné plnění naší samosprávy i firem pokryje jen naprostý zlomek škod. I vzhledem k povodňové historii města z roku 1997 pojišťovny místním organizacím nenabízely adekvátní produkty. Přestože se nám Moravskoslezský kraj snaží maximálně pomáhat, není v jeho ani našich silách ekonomicky vše zvládnout a hrozí také rychlý kolaps lokální ekonomiky,“ doplnil. V Krnově se už sešli i zástupci největších firem ve městě. „Jen u nich budou škody v rozsahu jedné až dvou miliard. Pojištění z toho pokryje asi deset procent,“ řekl Hradil. (čtk)

26. září 2024