Záběry ze zaplavených obcí a snímky dokumentující povodně z ptačí perspektivy obletěly tehdy celou Českou republiku. Nejhůř postižená byla Morava, velká voda se ale nevyhnula ani Čechám. Bylo to poprvé, i když ne naposledy, co mohli obyvatelé Česka sledovat valící se katastrofu v přímém přenosu. Tedy aspoň ti, kteří měli to štěstí, že je voda nevyplavila.
Kdy byly povodně v roce 1997?
Povodně začaly 5. července 1997 poté, co už několik dní pršelo. Nad území České republiky se tehdy dostala oblast nízkého tlaku vzduchu, která se pohybovala od jihu. Nad Polskem ji zablokovala oblast vysokého tlaku od Skandinávie, a tak se nad Polskem a severovýchodem Česka nahromadila srážková oblačnost, která se neměla kam posunout. Množství vody, které by se za jiných okolností rozprostřelo na velkém území střední Evropy, tak místo toho notně zalilo Česko, hlavně oblast Jeseníků a Beskyd.
Povodně 1997
Většina vody spadla hned v prvních dnech, do 8. července. Ani poté ale srážky neustaly, promáčená půda nebyla schopná další vodu vsakovat a hladiny na horních tocích řek rychle stoupaly a posouvaly záplavovou vlnu do nížin. Nejvíce se to projevilo v povodí Odry a Moravy, do které vodu z Beskyd odvedla Bečva.
Druhá vlna srážek přišla od 20. července a situaci na středních a dolních tocích ještě zhoršila. Povodně trvaly do 29. července, na některých místech voda přestala ohrožovat životy a majetek o několik dní dříve. Třetí povodňový stupeň v celém Česku byl ale odvolán až 29. července, proto se toto datum považuje za konec povodní.
Povodně 1997: nejtragičtější v Česku ve 20. století, zahynulo 50 lidí
Co se stalo v roce 1997?
V červenci 1997 přišly povodně, na které Česko nebylo vůbec připravené. Chyběly povodňové plány, nebyla známá záplavová území, měrných stanic bylo málo. Také komunikace vázla, chyběly návody pro to, kdo má jakou odpovědnost a jak spolu mají být jednotlivé složky provázané. Přesto obyvatelé Česka prokázali velkou solidaritu a schopnost improvizace.
Povodně 1997: vodu měl v garáži, s hrůzou čekal, zda nevystoupá výš
Troubky na Přerovsku, které leží v blízkosti soutoku Moravy a Bečvy, ze změnily v jezero, ze kterého vykukovaly jen horní patra nebo střechy domů. Při evakuaci lidi zachraňovali ze střech i vrtulníky. Velká část obyvatel Troubek našla přechodné útočiště ve školách, učilištích nebo hotelech v Přerově. Po opadnutí vody se rozsah katastrofy ukázal naplno. Jen v Troubkách záplavy zničily přes 300 čísel popisných, něco přes polovinu. Celkem v Česku velká voda poškodila 29 000 domů.
„V obci Troubky u Přerova jsem na vlastní oči viděl padat jeden dům za druhým. Na okolních střechách na nás desítky lidí zoufale mávaly, spínaly ruce a zdvihaly vzhůru kojence,“ popsal otřesné zážitky pilot Václav Vacek, který s kolegy v době povodní trávil ve vzduchu víc než 11 hodin denně.
Lidové noviny v době povodní
Lidové noviny, které v roce 1997 vycházely tiskem, přinášely každý den aktuální informace o povodních, příběhy ze zatopených regionů i postup záchranných prací. S výběrem článků se můžete seznámit v následujícím přehledu. Některé přinášejí mrazivá svědectví, jiné jsou tragikomickým dokladem o tehdejší nepřipravenosti a neschopnosti úřadů.
Povodně 1997 v LN: Pivo, poličan a pod postelí proudící Orlice. Běžte do hor, radili lidem
Třeba článek o radách jesenického okresního úřadu, který lidi z ohrožených lokalit poslal do hor. Obyvatelé Krnova výzvy poslechli. „S uzlíčkem nejnutnějších věcí opustili své domy a byty a vydali se do okolních hor,“ stojí v Lidových novinách z 9. července 1997. V té době už byly známé také první oběti. V Široké Nivě, Albrechticích a Jindřichově lidé před stoupající vodou vylezli na střechy, kde čekali na záchranu. Jenže rozběsněný živel domy podemlel a záchranáři jen bezmocně sledovali, jak se budovy řítí do ničivých vod.
Přehled článků v LN
Další články přinášejí autentická svědectví lidí, kteří se podíleli na záchranných pracích a na likvidaci následků katastrof. Ty byly masivní mimo jiné i na Přerovsku. „Je to katastrofální vize. Koryto Bečvy je dvakrát širší a bez břehů. Silnice rozbité, domy pobořené. Pole a zemědělské farmy zničené,“ řekl tehdy šéf přerovských hasičů Alois Kosik.
Lidé, kteří se po evakuaci vraceli do svých obcí, měli mnohdy před očima naprostou zkázu. Třeba v Teplicích nad Bečvou voda spláchla přes sto domů. Ti, kteří se vraceli, se ale víc než o domy zajímaly o seznamy evakuovaných osob. „Když na nich lidé neobjeví své blízké, rozpláčí se a bezradně křičí,“ popsal své dojmy z návštěvy zatopených oblastí hlavní republikový hygienik Jiří Vytlačil.
Co se změnilo po záplavách?
Po povodních v roce 1997 bylo jasné, že Česko musí změnit způsob, jak se předpovídají povodně a jak se před nimi varuje, ale také nastavit lepší součinnost různých orgánů, připravit povodňové plány a mapy záplavových území. Zejména ale chyběla protipovodňová opatření, případně nebyla dostatečná.
A proto měly povodně v roce 1997 tak ničivé následky. Po povodních vzniklo nařízení vlády a později vodní zákon, který stanovil, jaké má kdo úkoly a zodpovědnost při ochraně před povodněmi nebo naopak suchem.
Ne všechna opatření, která měla pomoci od záplav v budoucnu, se podařilo realizovat. Patří mezi ně třeba přehrada Nové Heřminovy na horním toku Opavy, která by před následky velké vody ochránila obce ležící níže. Její absenci pocítili lidé i při povodních v roce 2024, které velmi silně zasáhly Bruntálsko. Stavbě brání lidé z Nových Heřminov a také ekologové, kteří upozorňují na přírodně cennou část toku Opavy.
Čtvrt století mluvení o velké vodě. Příběh přehrady v Nových Heřminovech, která pořád nestojí