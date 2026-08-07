Co záplavy způsobilo?
Před čtyřmi lety vědci vysvětlili, že záplavy v srpnu 2002 způsobila dvojice extrémně silných dešťů, které jim předcházely. Tyto srážkové události patří mezi desítku největších od konce 60. let 20. století.
|
Povodně 2002 způsobil jev ve střední Evropě unikátní, zjistili po letech vědci
Vyplývá to z analýzy vědců z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Spojení takto silných dešťů do takzvané sdružené srážkové události bylo za celé zkoumané období ojedinělé nejen v Česku, ale i ve střední Evropě.
Záplavy se označují jako Evropské povodně 2002. Celkově při nich zemřelo 232 lidí. Kromě Česka postihly také Slovensko, Německo, Rakousko, Itálii, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajinu, Maďarsko a Moldavsko.
Jako první udeřila Malše
Co dokáže rozbouřený vodní živel, ukázala jako první jihočeská řeka Malše. Jindy poklidnou, mělkou říčku, která je po většinu roku kvůli nízkému stavu vody nesjízdná i pro sportovní kanoe, proměnily přílivové deště v ničící sílu.
Ve čtvrtek 8. srpna 2002 se v obcích pod římovskou přehradou rozezněly varovné sirény a lidé z pěti obcí museli před záplavovou vlnou narychlo opustit domovy.
Záplavová vlna pak pokračovala jižními Čechami přes Prahu a střední Čechy na sever k hranicím s Německem. Velmi silně zasáhla také Plzeňsko. Na Moravě velká voda nejhůře postihla Znojemsko.
|
Povodeň století: Malá apokalypsa. Jak zmizela z mapy půlka obce Metly
Zatopené metro a prohraný boj lachtana Gastona
Prahou se tehdy prohnala stoletá voda, která zaplavila třetinu stanic metra nebo podmáčela domy v Karlíně, které se pak hroutily.
Povodeň se nevyhnula ani pražské zoo, kde velkou vodu nepřežila stovka zvířat. Ošetřovatelům se ale podařilo více než tisíc zvířat zachránit, i přestože byla evakuace obyvatel zahrady logisticky velmi náročná.
Rozbouřená Vltava, kterou 14. srpna 2002 protékalo 5160 metrů krychlových vody za sekundu, tehdy vzala a unášela od domovské zoo i lachtana Gastona. Jeho příběh zná každý Čech, který povodně v roce 2002 prožil. Jeho nechtěnou cestu do Německa lidé sledovali na televizních obrazovkách a každý den doufali, že se záchranářům podaří jej vylovit.
|
Pral se s proudem, chtěl nazpátek. Symbolem povodní 2002 se stal prohraný boj lachtana Gastona
Po několika dnech boje o život s proudem řek Vltavy a Labe a více než 300 uplavaných kilometrech se ho podařilo německým záchranářům odchytit. Svůj výlet však nepřežil.
Jezero mezi Roudnicí a Litoměřicemi
Čtěte dobové články z Lidových novin, reportáže, osobní vzpomínky...
Nápor vody tehdy například nevydrželo ani středověké opevnění Terezína a město se spolu s nejméně třiceti obcemi mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi ocitlo uprostřed rozsáhlého povodňového jezera.
„Český Balaton“, jak mu začali přezdívat členové regionální protipovodňové komise, byl dlouhý asi dvacet kilometrů, jeho šířka dosahovala až osmi kilometrů. Podobně jako v případě záplav na Mělnicku stála u počátku tohoto ničivého úkazu zpětná vlna z Labe proudící do řeky Ohře. Ta pak neměla kam odvádět svou vodu.
|
Povodeň století: Jezero pohltilo Terezín, začali mu přezdívat „Český Balaton“
V roce 2002 měla Česká republika s rozsáhlými povodněmi poměrně čerstvou zkušenost. Ničivé povodně totiž zasáhly republiku i v červenci 1997, tehdy velká voda způsobená extrémními červencovými srážkami v povodí Moravy a Ohře devastovala hlavně Moravu v povodí Odry a Moravy, řádila ale i v Čechách. Zemřelo 50 lidí.
|
Nejhorší povodně byly ty v roce 1997. Zasáhly Česko úplně nepřipravené
Jejich symbolem se stala obec Troubky, kterou velká voda takřka srovnala se zemí, kolem 200 domů strhla, další zhruba stovka se musela zbourat kvůli narušené statice.