Armáda už pomáhá v Opavě i Jeseníku. Dohlíží obří americký dron

„Odklízejí škody v místních školkách. V Olomouci zase pomáhají Člověku v tísni uskladnit desítky palet s humanitární pomocí, kterou následně pomohou rozvézt do zasažených vesnic,“ uvedla armáda na síti X.

Koordinaci a přehled zajišťuje armádě obří americký dron MQ-9 Reaper, který sem zamířil z cvičení Ample Strike.

Ode dneška nám 🇺🇸 MQ-9 Reaper ze cvičení Ample Strike pomáhá sledovat situaci a udržet si nezbytný přehled.



Do Olomouckého kraje míří 150 vojáků. „V zásadě všichni jedou na Šumpersko, Jesenicko, kde budou k dispozici. Na severu máme šest oblastí, v čele každé z nich stojí koordinačně někdo z hasičů. Pomoc řídí ve spolupráci s vojáky, policií a vedením obcí,“ řekl hejtman Josef Suchánek, jenž je zároveň předsedou krizového štábu.

Za největší problém označil přetrvávající výpadky mobilního signálu. „Nevíme si s tím rady, tlačíme i na vládu. Operátoři se, na rozdíl od všech ostatních složek, nezachovali úplně ideálně. Mají to ze zákona zabezpečit a moc to nedělají,“ řekl.

Dodal ovšem, že všechny zasažené oblasti jsou nyní dostupné po silnicích, i když ne vždy jde o běžné cesty a v některých místech se musí oklikami.

Těžkou techniku už včera nasadila armáda na Jesenicku. „I všechny záchranné složky, krizový štáb, technické služby, vodaři, síťaři, dobrovolníci a mnoho dalších pracují nepřetržitě na zvládnutí této krizové situace,“ uvedla v pondělí večer starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

„Vodovody a plynovody jsou na mnoha místech značně poškozeny a my bohužel nemáme přesné informace od distributorů, kdy dojde k obnovení dodávek. Do města postupně přivážíme cisterny s vodou. Naše technické služby, které byly povodní téměř zničeny, postupně obnovují svou činnost, aby pomohly s úklidem města,“ sdělila starostka.

Prvních šest vojenských vrtulníků odletělo na Jesenicko v pondělí večer, každý nesl tři tuny potravin, informoval hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. V úterý bude pomoc distribuována do nejpostiženějších oblastí. Dodal, že ČEZ obnovil dodávku energie do dvou třetin Hanušovic na Šumpersku, částečně je elektřina obnovená také v Mikulovicích na Jesenicku, kde by měl také začít fungovat signál alespoň jednoho mobilního operátora.