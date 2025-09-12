Povodně 2024: Morava a Slezsko se topily, v Praze zatékalo do metra

Autor:
Zářijové povodně 2024 začaly přechodem tlakové níže přes naše území a intenzivními dešti. Postihly zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj a způsobily škody přes 70 miliard korun. Na 19 tisíc lidí muselo opustit domovy, naproti tomu se objevili i hazardéři, kteří si velkou vodu chtěli „užít“, riskovali přitom životy a zaměstnali hasiče i policii.
Česká Ves na Jesenicku po ničivých povodních. (16. září 2024)

Česká Ves na Jesenicku po ničivých povodních. (16. září 2024) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a...
Mikulovice čelí následkům ničivé povodně. Řeka Bělá se tu rozlila, místy si...
Obec Plav na Českobudějovicku zůstávala i v neděli z části zaplavená z řeky...
Na snímku obec Putim řeka Blanice. (15. září 2024)
28 fotografií

Povodně v roce 2024 přišly poté, co se přes jižní a střední Evropu „stěhovala“ tlaková níže Boris. Ze severovýchodu ji zablokovaly dvě oblasti vysokého tlaku, přidal se vítr a začalo silně pršet. V Jeseníkách padaly srážkové rekordy, na Švýcárně napršelo za den 385,6 mm vody.

Jak začaly povodně 2024?

V první polovině září 2024 bylo horko, teploty dosahovaly 30 stupňů a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. Přesto však meteorologové varovali, že se do Česka blíží počasí, které hodně připomíná to z léta 1997, kdy se republikou prohnala tisíciletá voda. A také rok 2002, kdy záplavy postihly většinu území.

Dvě řeky zalily čtyři pětiny Krnova. Horší než povodně 1997, zoufají si místní

Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder uvedl, že tehdy bylo všechno o důvěře: „Já jsem důvěřoval svým prognostikům, když za mnou přišli a řekli mi, co může nastat. Mně důvěřovali vodohospodáři a začali vypouštět přehrady.“ Za to, jak důrazně před katastrofou varoval a jak ČHMÚ předával informace hasičům a dalším složkám, mu později prezident Petr Pavel udělil medaili za zásluhy v oblasti bezpečnosti. Vraťme se ale do září 2024.

Kde byly záplavy v září 2024 nejhorší?

Záplavy začaly v pátek třináctého – 13. září 2024. Vrcholily v následujících dnech. V Moravskoslezském kraji se vylila Odra. „Ostrava má pátou řeku, hráz Odry o délce asi padesát metrů a hloubce metr až dva je protržená, řešíme nyní její utěsnění. Voda proudí směrem na chemické závody, koksovnu a do obvodů Mariánské Hory a Přívoz, zasažena bude asi i Nová Ves,“ popsal situaci náměstek ostravského primátora Aleš Boháč.

V Bohumíně stoupala Odra, zároveň se blížila záplavová vlna z Opavy. Nemocnice musela být evakuovaná, chemička přerušila provoz.

Ubytování v karavanu i azyl pro koně. Povodně zvedly vlnu solidarity

V Olomouckém kraji byla jedním ze nejpostiženějších měst Litovel. Voda z řeky Moravy zaplavila 80 procent města a starosta Viktor Kohout hořce poznamenal, že litovelský slogan Město, které objímá voda, se v praxi činí.

Voda se valila z říčních koryt také v jižních Čechách, v Jihomoravském a Zlínském kraji. V Praze se potýkali se zvýšenou hladinou Vltavy, ale i potoka Botič, který dosáhl třetího stupně povodňové aktivity. Zavřená byla zoologická zahrada, vltavské náplavky a také vstupy do některých lesů a parků, protože kvůli podmáčené půdě a větru hrozily pády stromů. Do stanice metra Muzeum na lince C začala zatékat voda, dopravce musel výstup z ní uzavřít a cestující nasměrovat k východu přes přestupovou halu k „áčku“.

Lidé při povodních i hazardovali

Navzdory kritické situaci se našli i lidé, kteří si chtěli za povodní užít adrenalin.

Obce potřebují techniku, pitnou vodu i elektřinu. Pomohou státní rezervy i armáda

Třeba na Hlučínském jezeře skupina odvážlivců provozovala windsurfing, další tři muži se rozhodli zdolat rozvodněnou Odru na paddleboardu a zaplavat si v Malši v jižních Čechách se chystala žena, kterou od jejího úmyslu odradili teprve strážníci městské policie. V Praze zase zachraňovali plavce, který si chtěl zasportovat ve Vltavě.

Ministři životního prostředí Petr Hladík a vnitra Vít Rakušan před takovým chováním varovali, přidělává zbytečně práci záchranným složkám, které jsou potřeba jinde.

Kritika po povodních

I když byly povodně v roce 2024 mnohem lépe zvládnuté než ty, které Česko postihly dříve, některé věci mohly fungovat líp. Kritici například úřadům vytýkali, že armádu měly zapojit mnohem dříve. Také některá protipovodňová opatření, o kterých se mluví už více než 20 let, zůstala pouze na papíře.

Čtvrt století mluvení o velké vodě. Příběh přehrady v Nových Heřminovech, která pořád nestojí

Kritiku si vysloužil také ministr Rakušan, který navzdory povodňové situaci odmítl odložit krajské volby. Nakonec se konaly v naplánovaném termínu 20. a 21. září, i když v některých obcích bylo jejich uspořádání nadlidským výkonem. O tom, jakou prioritu složení zastupitelstev krajů mělo pro lidi se zničenými domovy, svědčí nízká volební účast v postižených oblastech. V obci Zátor na Bruntálsku přišlo k urnám méně než devět procent voličů.

Povodně a armáda: proč až s křížkem po funuse? O záplavách se vědělo dopředu

Povodně 2024 v otázkách a odpovědích:

  • Kdy začaly? 13. září 2024.
  • Kdy skončily? Obvykle se uvádí 20. září 2024, stav nebezpečí platil ale až do poloviny října a v Olomouckém kraji dokonce do prosince.
  • Kolik životů si vyžádaly? V Česku se zpočátku mluvilo o pěti obětech, v celé Evropě o 27. Několik lidí bylo navíc pohřešovaných. Později byla nalezena a identifikována utonulá těla, takže počet obětí z ČR se zvýšil na sedm.
  • Jaké škody napáchaly? V Česku dosáhly 70,6 miliard korun. Povodně ale nepostihly jen ČR, zasáhly i další země. Celkové škody v Evropě se pohybují nad čtyřmi miliardami eur.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.