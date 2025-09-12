Povodně v roce 2024 přišly poté, co se přes jižní a střední Evropu „stěhovala“ tlaková níže Boris. Ze severovýchodu ji zablokovaly dvě oblasti vysokého tlaku, přidal se vítr a začalo silně pršet. V Jeseníkách padaly srážkové rekordy, na Švýcárně napršelo za den 385,6 mm vody.
Jak začaly povodně 2024?
V první polovině září 2024 bylo horko, teploty dosahovaly 30 stupňů a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. Přesto však meteorologové varovali, že se do Česka blíží počasí, které hodně připomíná to z léta 1997, kdy se republikou prohnala tisíciletá voda. A také rok 2002, kdy záplavy postihly většinu území.
Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder uvedl, že tehdy bylo všechno o důvěře: „Já jsem důvěřoval svým prognostikům, když za mnou přišli a řekli mi, co může nastat. Mně důvěřovali vodohospodáři a začali vypouštět přehrady.“ Za to, jak důrazně před katastrofou varoval a jak ČHMÚ předával informace hasičům a dalším složkám, mu později prezident Petr Pavel udělil medaili za zásluhy v oblasti bezpečnosti. Vraťme se ale do září 2024.
Kde byly záplavy v září 2024 nejhorší?
Záplavy začaly v pátek třináctého – 13. září 2024. Vrcholily v následujících dnech. V Moravskoslezském kraji se vylila Odra. „Ostrava má pátou řeku, hráz Odry o délce asi padesát metrů a hloubce metr až dva je protržená, řešíme nyní její utěsnění. Voda proudí směrem na chemické závody, koksovnu a do obvodů Mariánské Hory a Přívoz, zasažena bude asi i Nová Ves,“ popsal situaci náměstek ostravského primátora Aleš Boháč.
V Bohumíně stoupala Odra, zároveň se blížila záplavová vlna z Opavy. Nemocnice musela být evakuovaná, chemička přerušila provoz.
V Olomouckém kraji byla jedním ze nejpostiženějších měst Litovel. Voda z řeky Moravy zaplavila 80 procent města a starosta Viktor Kohout hořce poznamenal, že litovelský slogan Město, které objímá voda, se v praxi činí.
Voda se valila z říčních koryt také v jižních Čechách, v Jihomoravském a Zlínském kraji. V Praze se potýkali se zvýšenou hladinou Vltavy, ale i potoka Botič, který dosáhl třetího stupně povodňové aktivity. Zavřená byla zoologická zahrada, vltavské náplavky a také vstupy do některých lesů a parků, protože kvůli podmáčené půdě a větru hrozily pády stromů. Do stanice metra Muzeum na lince C začala zatékat voda, dopravce musel výstup z ní uzavřít a cestující nasměrovat k východu přes přestupovou halu k „áčku“.
Lidé při povodních i hazardovali
Navzdory kritické situaci se našli i lidé, kteří si chtěli za povodní užít adrenalin.
Třeba na Hlučínském jezeře skupina odvážlivců provozovala windsurfing, další tři muži se rozhodli zdolat rozvodněnou Odru na paddleboardu a zaplavat si v Malši v jižních Čechách se chystala žena, kterou od jejího úmyslu odradili teprve strážníci městské policie. V Praze zase zachraňovali plavce, který si chtěl zasportovat ve Vltavě.
Ministři životního prostředí Petr Hladík a vnitra Vít Rakušan před takovým chováním varovali, přidělává zbytečně práci záchranným složkám, které jsou potřeba jinde.
Kritika po povodních
I když byly povodně v roce 2024 mnohem lépe zvládnuté než ty, které Česko postihly dříve, některé věci mohly fungovat líp. Kritici například úřadům vytýkali, že armádu měly zapojit mnohem dříve. Také některá protipovodňová opatření, o kterých se mluví už více než 20 let, zůstala pouze na papíře.
Kritiku si vysloužil také ministr Rakušan, který navzdory povodňové situaci odmítl odložit krajské volby. Nakonec se konaly v naplánovaném termínu 20. a 21. září, i když v některých obcích bylo jejich uspořádání nadlidským výkonem. O tom, jakou prioritu složení zastupitelstev krajů mělo pro lidi se zničenými domovy, svědčí nízká volební účast v postižených oblastech. V obci Zátor na Bruntálsku přišlo k urnám méně než devět procent voličů.
Povodně 2024 v otázkách a odpovědích:
- Kdy začaly? 13. září 2024.
- Kdy skončily? Obvykle se uvádí 20. září 2024, stav nebezpečí platil ale až do poloviny října a v Olomouckém kraji dokonce do prosince.
- Kolik životů si vyžádaly? V Česku se zpočátku mluvilo o pěti obětech, v celé Evropě o 27. Několik lidí bylo navíc pohřešovaných. Později byla nalezena a identifikována utonulá těla, takže počet obětí z ČR se zvýšil na sedm.
- Jaké škody napáchaly? V Česku dosáhly 70,6 miliard korun. Povodně ale nepostihly jen ČR, zasáhly i další země. Celkové škody v Evropě se pohybují nad čtyřmi miliardami eur.