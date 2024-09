Na jihu Čech přeteče nádrž Husinec, obce pod ní se chystají na příval vody

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Hodně bude ještě trápit řeka Blanice. „Bohužel se naplnily všechny nejhorší předpoklady a současný přítok do Husinecké nádrže je okolo 80 kubíků za sekundu, odtok je regulovaný na 20 kubících za sekundu. Regulace je zde však velmi omezená. Husinecká nádrž začne brzy přetékat, bude se muset uvolnit. Chceme vlnu co nejdéle podržet, abychom dali obcím pod ní šanci na přípravu. Máme možná ještě nějakých šest hodin. Až dojde k přetoku, zasáhne to Husinec, Těšovice, Strunkovice, Bavorov, Vodňany, Protivín, Heřmaň i Putim,“ informoval v sobotu odpoledne hejtman Martin Kuba. Tamní obyvatelé tak mají ještě nějaký čas, aby se připravili na velký příval vody.

Na povodňovou vlnu se chystají lidé pod Husineckou nádrží. Očekává se, že voda z ní začne přetékat kolem 21. hodiny, ale čas se ještě může posouvat.

„Nechci odhadovat, kdy přesně to nastane a jaké množství vody to bude. Čísla se dynamicky mění. Právě jsem odešel z komise, hrázný vše propočítává,“ uvedl v sobotu po 16. hodině Jan Bauer, starosta Prachatic a zástupce ORP, kam okolní obce spadají.

Jisté však je, že to nastane a Husinecká nádrž přeteče, podobně jako tomu bývá při větších povodních. „V roce 2002 to nastalo určitě. Obyvatelé pod nádrží už s tím mají zkušenosti a ví, kam až voda dojde. Už teď je u nádrže hodně lidí. Apeluji na všechny, aby se zdrželi povodňové turistiky. Jakmile začne voda přetékat, tak okolí uzavřeme. Je to nebezpečné,“ zdůraznil Bauer.

Jinde v kraji už se voda do obydlí obyvatel dostala v sobotu dopoledne. Starší manželé Kavanovi z Benešova nad Černou na Krumlovsku odklízeli ze sklepa jednu z přepravek s bramborami za druhou. Dopoledne čekali, že se za pár hodin voda z říčky Černé dostane až do domu.

„Vidíte tady tu cedulku, tady byla voda v roce 2002, a je to tu letos zase,“ vzdychla Jaroslava Kavanová při čekání na dobrovolné hasiče. Už čtyřicet let chalupaří přímo u vody v Benešově nad Černou a teď se jí kolem lavičky a houpačky žene dravá řeka.

Podobné příběhy teď potkávají obyvatele na mnohem více místech. Odpoledne museli opustit své domy také někteří obyvatelé Plavu u Malše na Českobudějovicku. „Moc dobře si vzpomínám na rok 2002, teď je to hodně podobné. Voda se nám dostává běžně až ke sklepním oknům. Dům máme bohužel nově opravený. Pokusili jsme se co nejvíc věcí dostat do patra. My už na nic nečekáme, protože má řeka dál ještě stoupat. Musíme to tu opustit, protože naše domy budou uprostřed proudu,“ říkala se slzami v očích jedna z obyvatelek Plavu.

Situaci ve zmíněném Benešove nad Černou na Českokrumlovsku pak popsala v sobotu před polednem také tamní starostka Veronika Zemanová Korchová.

Omezení v dopravě na jihu Čech II/142 Bavorov – Netolice

II/144 Nihošovice – Černětice

III/1543 Ličov – Děkanské Skaliny

III/1544 – Dluhoště – Desky

Železniční trať – Strakonice – Volary (u Čkyně) Nelze vyloučit i další omezení, která mohou vzniknout nenadále po celém území Jihočeského kraje. Omezení a rizika se mohou týkat rozlivu vodních toků, vodních děl, přelití stok, stékání vody v kopcích a podobně.

„Teď to tu vypadá tak, že se řeka pořád zvedá. Momentálně jsme na třetím stupni. Máme tu už tradičně zatopené nějaké domy vedle hlavního mostu v obci, které voda vypláchla i při povodních v roce 2002 a 2013. Lidé jsou z těchto domů evakuovaní, většinou jsou na podobné situace zvyklí, takže jsou ubytovaní u svých příbuzných,“ uvedla.

Jen jedna paní podle ní nechtěla jít do provizorního ubytování ve sportovní hale. „Tak ji máme v naší hasičárně, kde je v teple a má dostatek jídla. Dohromady jsme evakuovali asi desítku lidí a pokud bude voda stoupat dál, může se to dotknout dalších dvou rodinných domů. Situace je velmi složitá a problémy nejsou jen v samotném Benešově na Černé,“ vysvětlila starostka.

Hasiči tam zasahovali už i v nedalekých Dluhoštích, kde stéká voda z okolních luk. Přímo v obci je ohrožený jeden dům.

„Máme také informace z osady Hartunkov, kde se rozlévá místní potůček. Hasiči tam budou v blízkých chvílích rozvážet pytle s pískem. Lidé v obci odčerpávají vodu ze sklepů a jsme od včerejška v plné pohotovosti společně s dobrovolnými hasiči. U zaplavených domů vedle mostu už nemůžeme dělat nic jiného než čekat, až voda opadne,“ konstatovala odpoledne Veronika Zemanová Korchová

I na dalších místech už museli lidé opustit některé lokality. Hasiči evakuovali stovku lidí ze školy v přírodě ve Střelských Hošticích na Strakonicku. A na devadesát hostů zase pro jistotu preventivně opustilo hotel v Českých Budějovicích blízko řeky Malše. „Ze školy v přírodě ve Střelských Hošticích 50 lidí místo opustili sami a odjeli po vlastní ose, další stovky jsme odvezli autobusy do obce,“ potvrdila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Obrovské přítoky do nádrže Římov

Třetí stupeň povodňové aktivity je také na několika místech na Blanici nad Husineckou přehradou a zvedá se také Malše. U Českých Budějovic v Roudném už je rovněž třetí stupeň. Přímo v krajském městě se kolem poledne stále ještě držela v korytě.

V souvislosti se zvyšujícími se hladinami řek a hrozbou povodní je zřízená krizová linka 800 100 450, která 24 hodin denně poskytuje podporu a pomoc. „Na krizové lince jsou připraveni naši kolegové poskytnout Jihočechům krizovou intervenci nebo zprostředkovat další pomoc,“ potvrdil mluvčí Jihočeského kraje David Hocke.

Zásadně se zvyšuje přítok do nádrže Římov. Před polednem přitékalo do Římova 90 kubíků za sekundu a na odtoku drželo 40 kubíků za sekundu. To, co se děje pod Římovem i v Českých Budějovicích je částečně dáno právě regulovaným odtokem z Římova.

„Předpovědi ale upozorňují, že v Novohradských horách by mělo napršet ještě jednou to, co tam za posledních 36 hodin spadlo. Přítok se poté zvedne tak, že v noci bude do Římova přitékat 230 kubíků vody za vteřinu. V té chvíli přehrada bude muset stejný objem odpouštět. Proto jsme se rozhodli přijmout opatření v podobě zrychlení odtoku z Římova na 60 kubíků, v příštích hodinách pak i na 80 kubíků tak, aby Malše rychleji odtékala a plnění nádrže se zpomalovalo,“ vysvětlil hejtman.

To by pak mohlo vést k tomu, že by voda pod Římovem v noci nestoupala skokově rychle a umožnilo by to obce pod Římovem včas varovat. „Může to také vést k tomu, že když teď kolegové z Povodí začnou odpouštět rychleji, nemusel by být poté tak velký průtok. Místo 230 kubíků by to mohlo být třeba 150,“ doufá Kuba.

Na průtok v Českých Budějovicích toto zvýšení nemá žádný zásadní vliv. Městem sice bude protékat větší objem, ale díky opatřením na Jiráskově jezu, kde se zvedly bubny, by se neměla situace zásadně zhoršit.

Kapacita Lipna je stále dostatečná

Co se týče Lipna, tam je kapacita zatím dostatečná i při současném vývoji. Detailněji popsal situaci na nádržích Jiří Baloun, ředitel závodu Horní Vltava, Povodí Vltavy. „Na Římově jsme v 10.30 hodin provedli první krok, tedy navýšení průtoku na 60 kubíků a zhruba kolem 12. hodiny kolem 90 kubíků. Účelem manipulace je co nejefektivněji využít odpouštěním nádrže kapacitu tak, aby se podařilo snížit kulminaci povodně v této oblasti. Srážky pokračují a jejich rozložení se mění. Intenzivněji teď prší na Táborsku a v oblasti Otavy,“ oznámil v sobotu před polednem.

Úměrně tomu reagují i vodní toky. Například horní tok Blanice akceleruje odtokem ještě rychleji, než byla ranní předpověď. Co se týče předpovědí ČHMÚ, očekávala se na Vltavě přibližně dvacetiletá voda, na Malši až padesátiletá voda.

Vážná situace podle všeho ještě nastane na Blanici. „Teď se budeme muset věnovat i jiným tokům, zejména Otavě a jejím přítokům,“ potvrdil Kuba. „Povodí Otavy je daleko méně ovlivněné činností člověka a jedinou nádrží je tam nádrž Husinec. Ta je nesrovnatelně menší než Římov a bude tam plně využitý retenční prostor pro zachycení povodně. Nicméně ta predikovaná povodňová vlna je tak veliká, že prostor bude naplněný a poté poteče voda přes bezpečnostní přeliv,“ konstatoval Baloun.