V Česku stouply hladiny řek. Východ Čech hlásí druhý povodňový stupeň

Vytrvalé deště způsobily na východě Čech vzestup hladin některých vodních toků. Novohradka překročila hranici druhého stupně v noci a její hladina stále mírně stoupá.

První stupeň – bdělost – byl vyhlášen na Bystřici v Rohoznici, na Chrudimce v Hamrech, Přemilově a Nemošicích, na Cidlině v Jičíně a Novém Bydžově, na Doubravě v Bílku a Pařížově a na Loučné v Dašicích. Zcela zaplněné jsou některé přehradní nádrže a další se tomuto stavu těsně přiblížily, výjimkou je Les Království na Labi a Křižanovice na Chrudimce, kde je zásobní prostor ještě z velké části volný.

Podle vedoucího vodohospodářského dispečinku Povodí Labe Jiřího Petra budou během dopoledne v horních úsecích toků odvodňujících Českomoravskou vrchovinu a Orlické hory vodní stavy klesat, většinou pod úroveň prvního povodňového stupně. Na horním Labi a na Jizeře se očekává v ranních a dopoledních hodinách vzestup hladin nad hranici takzvané bdělosti.

Varování před povodněmi platilo i na Moravě. Vytrvalé srážky způsobily během pátečního odpoledne a večera první stupně povodňové aktivity na Moravské Dyji, Jihlavě, Oslavě, Svratce, Křetínce, Želetavce, Jevíčce a Třebůvce. Výjimečně byl dosažený druhý stupeň povodňové aktivity, a to v profilu Balinka v Balinách a na Poříčí v Brně. Hodnoty průtoku v Brně na Poříčí jsou ovlivněny probíhající stavbou a ve vazbě na to je také řízený odtok z vodní nádrže Brno, který je udržovaný na takzvané neškodné úrovni.

Moravská Dyje v profilu Janov bude dle meteorologů kulminovat dopoledne kolem třetí povodňové úrovně. „S postupným ustáváním srážek po půlnoci očekáváme dosažení kulminací na zasažených vodních tocích, průtoky budou stoupat vlivem dotoku do dolních úseků toků. Dle předpovědi zítra během dne očekáváme mírnější srážky s přeháňkami. Dle aktuální předpovědi by neměly být dosaženy třetí stupně povodňové aktivity,“ uvedl Petr Chmelař, mluvčí ČHMÚ.

Podle Chmelaře vodohospodáři už ve čtvrtek dopoledne zvýšili odtok z vodních nádrží Vranov, Vír, Brno, Znojmo a Nové Mlýny, čímž reagovali na výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu před povodněmi.

Na Vysočině jsou po pátečních deštích na několika místech zvednuté hladiny řek. Platí na nich nejvýše druhé povodňové stupně, které značí pohotovost. Hladina Balinky v obci Baliny na Žďársku začala přibližně ve 4:00 mírně opadat, setrvalý stav je na Želetavce v Jemnici na Třebíčsku a na Oslavě na dvou místech na Žďársku, řekla Jihlava v Ptáčově na Třebíčsku dne po 6:00 stoupala. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle starostky Baliny Moniky Čermákové stejnou situaci obec už několikrát zažila. Voda se při druhém stupni rozlévá na louky v obci a údolí. Nemovitosti ohrožuje až třetí stupeň, který v případě Balinky znamená stav vody 200 centimetrů. Hladina říčky začala klesat dnes nad ránem, když před tím vystoupala na 185 centimetrů.

Hladiny kvůli dešťům stouply na několik dalších tocích na Vysočině i v jižních Čechách. První povodňový stupeň, bdělosti platí v Kraji Vysočina na Sázavě, Olšanském potoku, Rokytné, Žirovnici a Želivce. V Jihočeském kraji jsou podle meteorologů hladiny zvednuté na Nežárce, Lužici, Blanici, Malši, Zlatém a Svinenském potoku a říčce Smutná.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Do sobotního rána spadlo nejvíce srážek na jihu Moravy, na Vysočině, na Šumavě a ve středních Čechách. Na východě, severovýchodě Čech a severozápadě Moravy dosahovaly úhrny od 20 do 35 mm za 24 hod. Na ostatním území se úhrny pohybovaly od 1 do 10 mm za 24 hodin.

Srážky se aktuálně přesunuly na západ Čech a budou se během dopoledne přesouvat dále do Německa. V reakci na tyto srážky stoupají toky v povodí Berounky, kde budou dosaženy v dopoledních hodinách první povodňové stupně. Aktuálně již překročen na Úslavě nebo Klabavě.

Český hydrometeorologický ústav vydal již ve čtvrtek výstrahu před povodněmi s nízkým stupněm nebezpečí pro oblast jižní Moravy, Vysočiny, jižních Čech a Pardubicka.