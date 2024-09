Snad nechají Husineckou nádrž jen přetékat, bojí se lidé ve Vodňanech

Zástupci Vodňan připravují obyvatele na náročnou noc. „Obešli jsme celou lokalitu, kde hrozí velká voda. Někteří chtějí v místě zatím zůstat. V osm večer se v komisi znovu sejdeme a rozhodneme o evakuaci všech osob z daného území,“ informoval starosta Vodňan Martin Macháč.

Počítají raději s horším scénářem. „Uvidíme, jak moc zlé to bude. Jestli bude z Husince odcházet 50 kubíků za sekundu, tak u nás to bude tak 130 až 140. To by odpovídalo povodním z roku 2013,“ srovnal.

Ve Vodňanech slyšeli místní už odpoledne, aby do podvečera vyklidili záplavové území v okolí řeky Blanice. Týká se to hlavně čtvrti Suchomelka. Na pomoc jim dorazili také hasiči. „Předběžně po deváté nebo desáté hodině večer začneme lokalitu evakuovat. Uvidí se, co voda udělá,“ řekl při přípravách místní dobrovolný hasič Jaroslav Jakš, který ve čtvrti sám bydlí.

Evakuace by se měla týkat zhruba pěti domů, okolo třiceti chat a několika dalších objektů. Náročné bude přemístění klientů Louckého mlýna, kde mají zázemí nemocní s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence. „Přesuneme je do nedalekých Chelčic, kde je podobné středisko,“ dodal Jakš.

Další z místních na nic nečekala a pomohla v domě své příbuzné. „Tetě jsem pomohla vyklidit cennosti do prvního patra a odvezli jsme ji do bezpečí,“ přiblížila, zatímco sledovala rozbouřenou řeku.

Stejně jako ostatní ve Vodňanech či na celém toku Blanice netrpělivě sleduje, jak se projeví přetékající Husinecká nádrž. „Jsme tu na velkou vodu docela zvyklí, ale máme strach, co udělá přetékající Husinec. Snad nádrž nechají jen přetékat a nebudou víc upouštět,“ zadoufala.

Husinecká nádrž se zřejmě naplní v podvečerních nebo večerních hodinách, pak začne voda přetékat. „Máme možná ještě nějakých šest hodin. Až dojde k přetoku, zasáhne to Husinec, Těšovice, Strunkovice, Bavorov, Vodňany, Protivín, Heřmaň i Putim,“ informoval v sobotu odpoledne hejtman Martin Kuba.

Časové odhady i množství vody se neustále upřesňují. „Nechci odhadovat, kdy přesně to nastane a jaké množství vody to bude. Čísla se dynamicky mění. Právě jsem odešel z komise, hrázný vše propočítává,“ uvedl v sobotu po 16. hodině Jan Bauer, starosta Prachatic a zástupce obce s rozšířenou působností, kam okolní obce spadají.

Své domy už museli opustit také někteří lidé v nedalekém Bavorově, mezi nimi i manželé Hadravovi. „Letos jsme udělali novou fasádu,“ povzdechl si Pavel Hadrava, když sledoval svůj zatopený dům. „Zachránili jsme alespoň nějakou elektroniku, ale není ani kam to dávat. Není to poprvé, co se něco takového děje,“ dodal.

Manželé bydlí v Bavorově už přes 20 let, jsou z Krkonoš. „Je to hrozné. Uvnitř je tak třicet čísel vody. Stihli jsme si odnést jen něco do auta. Na to se nedá zvyknout, i když se to opakuje,“ uvedla Zdena Hadravová.