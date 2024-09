Přetekla první vodní nádrž. Ve Slezsku se evakuují části Těšína a Krnova

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Hasiči měli po celé republice tisíce výjezdů. Na jižní Moravě za 24 hodin vyjeli k 930 zásahům, mezi něž patřily v sobotu evakuace domů a nemocnice, stavba hrází nebo odstraňování spadlých stromů. V Praze hasiče a policisty zaměstnal muž, který si šel po sedmé hodině ráno zaplavat do Vltavy. „Do řeky skočil na Smíchově a proud ho odnesl asi 2km až ke Karlovu mostu, kde se zachytil rákosí. Tam byl vytažen hasiči a transportován na Kampu, kde si ho převzali lékaři,“ uvedli pražští hasiči na sociální síti X.

Bez proudu je kvůli nepříznivému počasí přes 260.000 domácností. Nejhorší je situace v Moravskoslezském kraji, kde nemá elektřinu 114.000 odběratelů, ale také na Olomoucku a na jižní Moravě. ČEZ Distribuce eviduje na svém distribučním území 240 poruch na vedení vysokého napětí a stovky na napětí nízkém. Další dodavatel energie E.ON eviduje 91 poruch.

Hodně vážná situace je v obci Lipové kousek od města Jeseník. Zdejší lázně byly v důsledku silných srážek zaplaveny. „Včera večer jsme evakuovali lidi z ohrožených objektů. Bylo to velmi náročné,“ říká šéf lázní Michal Dyntera. Vodě zatím odolává nedávno zrekonstruovaný Slezský dům. Do řady lázeňských objektů už ale teče voda. „I do budov ve stráni, které jsou částečně zahloubené, už teče voda. Byť jsou v zemi ochranné folie, tak se voda tlačí přes stěny, dokonce i mezi obklady v koupelnách,“ popisoval Dyntera.

Lubomír Žmolík z Lipové má zatopenou zahradu i dům. „Voda k nám valí od hřiště, které je zaplavené zase ze svahů. Zřejmě mi to zničí i fotovoltaickou elektrárnu, kterou mám v garáži. Bohužel je skoro skoro nemožné dovolat se někam pro pomoc. Je to k zbláznění,“ řekl.

Voda z husinecké přehrady na Prachaticku zatím nijak zásadně neohrožuje města na řece Blanici. Situaci ale mohou zkomplikovat další možné deště. Vyplývá to z vyjádření starostů měst. „Část Bavorova, do níž se voda dostala, se stačila evakuovat už v sobotu. Nabídli jsme lidem místo v našem kulturním domě, ale většinou využili toho, že šli k příbuzným. Ale situace není nijak dramatická. Hodně nám pomohlo, že než se přeplnila husinecká přehrada, klesla hladina přítoků do Blanice a té vody nebylo tolik,“ uvedl starosta Bavorova Petr Šafránek (Společně 22).

„Na Husinecké nádrži se potvrdilo, že bude muset dojít k přelivu. Vypadá to, že by odtok mohl být lepší, než odpoledne, což je dobrá zpráva pro všechny obce pod nádrží. Zatímco odpoledne modely ukazovaly 80 kubíků, teď to vypadá na 50 až 60 kubíků,“ řekl v sobotu večer ještě před přelivem přehrady jihočeský hejtman Martin Kuba.

Hejtman nepředpokládá, že by zvýšený neregulovaný odtok z přehrady měl zásadně zkomplikovat situaci po proudu. Vodu nyní není jak regulovat, přetéká korunu přehrady. Obyvatelé po proudu dostali varování již večer, přetok se očekával.

V několika obcích a městech pod přehradou bydlí na deset tisíc lidí. Jde například o Husinec, Těšovice, Strunkovice nad Blanicí, Bavorov či Vodňany.

Rozlila se i řeka Opava

Hasiči v Olomouckém kraji evakuovali dosud kvůli záplavám na 1 900 obyvatel, využít přitom museli při záchranných akcích také čluny a cisterny. Připravená místa pro nouzové ubytování využilo v evakuačních centrech více než 300 lidí. Hasiči mají na kontě v kraji za posledních 24 hodin tisícovku zásahů. Situace se podle mluvčí hasičů po Jesenicku a Šumpersku dramatizuje kvůli vzrůstající hladině Bečvy také na Přerovsku..

Situace se v noci zhoršila v Českém Těšíně. V pět hodin vyhlásila radnice evakuaci centra města a ulice Na Olšinách. Řeka Olše se totiž blíží hranici pěti metrů. Podle mluvčí města Nataši Cibulkové se má týkat několika tisícovek lidí. Řeka Olše se zatím z břehů nevylila. Jde o preventivní opatření.

Město Český Těšín ‼️ INFO Z KRIZOVÉHO ŠTÁBU: JE ZŘÍZENA KRIZOVÁ LINKA ‼️ NAŘÍZENA EVAKUACE CENTRA MĚSTA A ULICE NA OLŠINÁCH



Situace se v průběhu noci změnila a po silných srážkách se na řece Olši blížíme k hranici 5 metrů. ❗️Proto byla nařízena evakuace obyvatel domů ulice Na Olšinách a celého centra města. Žádáme proto občany, si vzali své evakuační zavazadlo a ti, kteří se mohou evakuovat sami, aby se neprodleně přesunuli do základní školy na ulici Slezská.‼️



❗️Lidé, kteří se nemohou přepravit sami, aby se dostavili do budovy radnice, odkud budou odvezeni do evakuačního centra, které je v objektu na již zmíněné ulici Slezská.

❗️Připravena je i krizová linka, kde můžete zavolat a řešit všechny aktuální problémy.

❗️Připravena je i krizová linka, kde můžete zavolat a řešit všechny aktuální problémy. 8 2

„Jde o velkou oblast od řeky Olše až po jatka. Předpokládáme, že část z nich půjde do bezpečí ke svým příbuzným. Ostatní se mají přesunout do ZŠ Slezská. Další evakuační centra připravujeme,“ doplnila mluvčí.

Po šesté hodině ranní vyhlásila evakuaci části Dolní Kostelec krnovská radnice. Jde o asi tisíc lidí. Řeka Opava zde dosáhla úrovně extrémní povodně, hladina je ve výšce 450 centimetrů a stále stoupá. Situace odpovídá povodním z roku 1997.

Sever Olomouckého kraje odříznut od světa

Rozbouřená řeka Bělá odřízla v noci na neděli severní cíp Olomouckého kraje, voda podemlela hlavní silnici I/44 vedoucí od Jeseníku směrem na Českou Ves, Písečnou a Mikulovice. Podle starosty České Vsi Petra Mudry se hladina opět nyní prudce zvedla, nařízena byla evakuace. V obci nefunguje elektřina ani pitná voda.

Ze zhruba 800 lidí, kterých se nebezpečí bezprostředně týká, neuposlechlo zhruba 30 procent. „Už jen monitorujeme situaci, evakuujeme, zachraňujeme lidi a čekáme na ráno,“ řekl ve dvě v noci starosta. Bělá dosáhla stupně extrémní povodně již v sobotu odpoledne.

„Jsme odříznuti od světa, protože není jiná příjezdová komunikace. Nedá se k nám dostat od Jeseníku ani z druhé strany, uzavřená je také vedlejší Písečná a Mikulovice. Evakuujeme další lidi, kterým voda již omílá baráky. Hladina se po nějaké stagnaci opět prudce zvedla, zatopila nám další místa. Nefunguje elektřina, nejde pitná voda, všechno je ztíženo špatnou viditelností,“ pokračoval starosta Mudra.

„Evakuovali jsme lidi z míst, kde to bylo nezbytně nutné nebo z míst, kde jsme museli zavřít mosty a lokalita se tím uzavřela. Evakuovali jsme přes 500 lidí. Hodně odešlo k příbuzným, v evakuačním centru máme asi 50 lidí,“ doplnil.

Podle starosty je situace ztížena špatnou viditelností. „Máme podezření, že spadly i nějaké elektrické sloupy. Viděli jsme jen zajiskření v dálce a ránu. Sami čekáme, co se může stát. Toto je situace, která už vůbec není v našich rukou, monitorujeme už jen situaci a evakuujeme lidi, preventivní opatření už se nedají nyní dělat žádná,“ podotkl Mudra.

V obci od sobotního rána pomáhá několik hasičských jednotek, o pomoc armády zatím místní nepožádali. „Ráno máme povodňovou komisi, momentálně není důvod povolávat armádu, ze všech oblastí máme lidi evakuované. Nemovitosti dále zabezpečit nelze, k většině z nich se nedá dostat ani za pomoci armády, mosty jsou neprůjezné nebo není ani cesta. Čekáme na ráno a na kulminaci, pak to začneme řešit,“ uzavřel Mudra.

Podobná situace je také v sousední Písečné na Jesenicku. „Obec je odříznuta, v centru není průjezdná křižovatka, takže přes Písečnou se nedá dostat do České Vsi od Mikulovic ani od Supíkovic a ani obráceně. Voda nám odnesla jeden most a lávku pro pěší v centru. Evakuovaných bylo 30 až 50 domů, bohužel jsou případy, kdy to lidé odmítli a zůstali v bezprostředně ohrožených lokalitách. Uvidíme, jaká bude ráno situace. Předpověď je, že má voda ještě stoupat, snad to nebude o moc horší,“ řekl ve 02:30 starosta Jan Konečný.